Enfermedad de Claudia Conserva conmocionó a sus compañeras de MILF: “Estamos en shock”

El último episodio de MILF estuvo lleno de emociones. Esta edición del programa de TV+ se transmitió pocas horas después de que Claudia Conserva diera a conocer que fue diagnosticada con un cáncer. Por ello, el espacio femenino fue liderado por su hermana, Francesca Conserva, quien no pudo ocultar lo conmocionada que estaba.

“Primero quiero partir pidiendo disculpas, porque me siento muy nerviosa, y estoy en un día muy difícil. Y planeé mucho cómo iba a ser el inicio de este programa, pero vamos a partir por el principio Hoy día la Claudia en su Instagram les contó a todos que está atravesando una enfermedad…“, dijo Francesca al comenzar, quien después pasó a mostrar la publicación de su hermana.

Posteriormente la conductora de MILF le dio la palabra a las demás panelistas. “Un balde agua fría para todos, para ella principalmente, para su familia, para el equipo… No sé, yo solo quiero decir que le tenemos un tremendo cariño“, expresó Aranzazú Yankovic.

Luego la actriz habló sobre un recado que le pidió exanimadora de Pollo en Conserva. “Nos pidió mucho que le cuidáramos el boliche. Nosotros vamos hacer lo posible, con todo el amor, con toda la sororidad, que nos define, encuentro. Es súper importante que respetemos su reserva, porque ella no va a hablar con ningún medio de comunicación (…) No va hablar más“, agregó después.

Más adelante Yankovic también contó que Claudia Conserva pasó a verlas este pasado lunes 27 de junio. “Como equipo estamos conmovidos, pero la queremos (…) Y a mí me emocionó escucharla hoy día, que vino a contarle a todo el equipo. La entereza de tu hermana es una cosa que una no puede creer (mirando a Francesca) y no sé. La admiro mucho”, prosiguió quien actuó en Machos.

El cariño y el apoyo de las demás MILF

Otra que se refirió a la difícil situación por la que se encuentra la expresentadora de Buenos días a todos, fue Berta Sala. “Tengo mucha fe, sobre todo en ella (…) Yo creo que ahora se va a encerrar en su casa y va a salir de esta enfermedad como salí yo, como salió mi amiga Fran, como salió un montón de gente, porque el cáncer ahora se mejora“, afirmó.

“A la Claudia la van a seguir teniendo porque es una mujer fuerte. Y esto es cosa de mentalizarse, y como ella se hace los exámenes una vez al año, no creo que la cosa esté tan avanzada (…) Me da penita un poquito, pero yo estoy segura que va a salir de esto“, complementó después Berta.

Finalmente, Gabriela del Río también le envió un fuerte mensaje de apoyo y manifestó tener toda la esperanza de que Claudia Conserva superará la difícil enfermedad. “Estamos devastadas, pero llenas de amor, saliendo para arriba“, concluyó.

