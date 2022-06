Claudia Conserva revela inesperado diagnóstico médico: le confirmaron que tiene cáncer

Durante la mañana de este lunes, Claudia Conserva reveló a sus seguidores complejo diagnóstico médico: tiene cáncer.

“Esta foto la publiqué el Viernes 17 de junio AM. Partía feliz a hacerme todos los exámenes de rutina, como todos los años. Un chequeo, el mismo de siempre. El que siempre sale normal” comenzó diciendo la animadora.

Bajo la misma, Conserva explicó que “no tengo antecedentes de nada y me siento mejor que nunca. El mismo Viernes 17 de junio PM, me hacían biopsia a una pechuga ( mama) y a un ganglio. Todo cambió en un año por dentro, y por fuera, todo cambio en un día. 2021 todo Perfecto, 2022 sombras sospechosas para estudiar y analizar”.

Diagnóstico de cáncer

“A una semana de mi “trámite” de chequeo, tengo un diagnóstico: Cancer. Me tengo que preparar para dar una dura batalla. Sorpresivo, inesperado, doloroso, durísimo” explicó en sus redes Conserva.

En cuanto a sus primeras apreciaciones, la líder de Milf indicó que “acá estoy, golpeada, asimilando, reflexionando y soltando todo. Me ausentaré todo el tiempo que sea necesario para concentrar fuerzas en mi salud y salir de esto. Que importante es chequearse una vez al año, un diagnóstico a tiempo puede tener mejor pronóstico”.

Para finalizar, Claudia Conserva entregó una potente reflexión a sus seguidores. “No se olviden de eso. Grábenselo. Ojalá sea el caso. Estoy rodeada de amor por mi círculo más íntimo, mi familia. Tengo a los mejores a mi lado para sostenerme. Comienzo a prepararme física y psicológicamente para lo que se viene. Cosas que pasan…La vida misma…Pido respeto y comprensión ante un momento tan complejo” sentenció.