Marcelo Comparini se refirió al robo del vehículo de su esposa que terminó en trágico accidente

El animador Marcelo Comparini habló por primera vez del robo del vehículo de su esposa, que derivó en un accidente que terminó con la vida de dos personas inocentes en Algarrobo, en la Región de Valparaíso.

Durante esta jornada, el matinal Mucho Gusto repasó los antecedentes del caso. En medio de una maniobra para adelantar, los delincuentes que conducían el jeep robado impactaron de manera frontal al vehículo en donde iban Pablo Rojas (32) y Shadia Hijazin (21).

La joven pareja, que llevaba tres años de relación y se encontraba pasando un fin de semana en la playa, iban de camino a Santiago desde el litoral central en la Ruta F90 a la altura de Casablanca. Ambos fallecieron en el lugar.

Los responsables quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario, decisión que a juicio de la madre del joven, Sandra Millán, es una injusticia. “¿Cómo va a valer más un auto robado que dos muertes de dos jóvenes?“, declaró en el mismo espacio televisivo.

“Lo peor es que estos tipos siguen libres, siguen delinquiendo“, lamentó. “La muerte de mi hijo y de Shadia está quedando impune“, reiteró.

Asimismo, la madre de Pablo sinceró que no se quiere referir a Comparini “porque él no se acercó a nosotros, así que esa parte ya no nos interesa“.

Marcelo Comparini: “Lo que nos pasó quedó en segundo plano”

Respecto del robo que derivó en este trágico accidente, Marcelo Comparini comentó que “después del susto que pasamos, nos llamaron que el auto había aparecido chocado, y que, lamentablemente, había sido un accidente con gente que había fallecido“.

“Ahí, evidentemente, lo que nos había pasado a nosotros quedó en segundo plano porque era infinitamente más terrible lo que le había pasado a esta pareja“, afirmó en el matinal de Mega.

“Es terrible lo que ocurrió con esta pareja. Es terrible estar involucrado con este tema y ojalá se haga justicia y se logre probar si eran las mismas personas que robaron el auto las que después chocaron a estos jóvenes”, manifestó.

Finalmente, el periodista aclaró que no ha habido reconocimiento por parte de él y su esposa de los rostros de los delincuentes, por lo que no han podido colaborar con la justicia. “En el terror del momento es muy difícil empezar a fijar la mente en algunas cosas… Mi señora me decía que no vio nada. Son cinco personas y punto“, transparentó.