Jorge Rivas, ex Niño Poeta: “Me encantaría ser político y creo que lo voy a ser”

El joven Jorge Rivas, anteriormente conocido como el “Niño Poeta”, ha dado qué hablar desde que dio a conocer su nuevo presente. Este adolescente de Pedro Aguirre Cerda asegura ser muy distinto a su versión que conocimos en el pasado. Ahora es de izquierda e incluso protagonizó un video para apoyar la opción del Apruebo ante el plebiscito de salida.

En una conversación con La Cuarta, Rivas mostró que todavía tiene esa madurez y forma de pensar adelantada a su edad. Lidera un podcast y también junto a unos compañeros escriben un libro. En la actualidad rinde exámenes libres y reveló que un episodio que lo ayudó a hacerse de izquierda, fue el deceso de su abuela, debido al abandono de la salud pública.

Dejó de ser “facho”

Así, desde que cumplió cierta edad, su visión cambió. “Antes era facho, fui a recibir a Sebastián Piñera a La Moneda. De hecho, a principios del año pasado fui a la campaña de Sichel, y ya me están funando… Ya están diciendo ‘cómo olvidar cuando el Niño Poeta era brigadista de Sichel’. Iba a municipalidades de derecha”, contó el joven influencer.

Hasta que llegó un momento en el se dio cuenta que debía cambiar. “Y era como… ¿En qué momento hice esto? ¿Por qué era tan hueón? Como le dijo Julio César Rodríguez al Pastor Soto, yo decía: ¿seré hueón? Me estoy abanderando públicamente con ideales que no son los míos, con estereotipos que no son los míos.”, afirmó.

Y luego agregó: “Y ahí establecí este contacto entre mis ideales y lo que yo quería para mi vida, y dije: yo soy de izquierda (…) Y se siente una energía y una fraternidad mucho más grande en la izquierda“, aseveró el adolescente de 13 años.

Quiere incursionar en la política

A lo largo de la entrevista, Jorge Rivas también manifestó su postura a favor del aborto y criticó duramente a los “bots” del Rechazo por sus fake news. “La derecha va a destruir Chile. Es lo que yo supongo si es que seguimos creyendo en estas mentiras“, señaló.

Además que también contó que le gustaría ser alcalde o diputado en el futuro. “Me encantaría ser político y creo que lo voy a ser. No digo que en treinta años más quiero ser diputado o en diez años más alcalde (…) Si algún día me necesita algún lugar, sobre todo si es que es Santiago Sur o Pedro Aguirre Cerda, lo voy a hacer“, dijo el ex Niño Poeta.

Es más, este joven vecino de la comuna de Pedro Aguirre Cerda se ve en algún cargo en el futuro. “Y creo que voy a ser político porque pienso que se va a dar la instancia en que esas comunas o ese lugar me va a necesitar, y voy a estar perfectamente disponible para ese entonces. Sin miedo y sin operadores políticos”, cerró.