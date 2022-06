Niño Poeta afirma ya no serlo y que ahora es “un adolescente muy zurdo”

Fue en septiembre del año 2015 cuando Jorge Rivas empezó a hacerse conocido como el “Niño Poeta“. Tenía tan solo seis años y además de conocer varias rimas de vates como Pablo Neruda y Pablo de Rokha, demostraba un carisma poco visto en la televisión. Desde ese momento su fama solo aumentó y pasó a ser un personaje recurrente en los medios y en las redes sociales.

Han pasado siete años y el “Niño Poeta” ya dejó de serlo. Ahora es un adolescente, uno “muy zurdo“, según dijo en una entrevista con el humorista Claudio Michaux. De recitar poemas pasó a discutir de política de Twitter y a reírse como muchos de Ñuñoa.

Sin olvidar que también lleva tiempo dando consejos amorosos en las redes sociales. Incluso, medio en broma, ha pensado en dejar de querer ir a la universidad para dedicarse a ello. “Hacer un consultorio sentimental y cobrar, porque me haría millonario. Podría salir de la periferia“, le aseguró a Michaux.

Más adelante, también le dedicó a palabras a su yo del pasado, que al parecer solo era un personaje. “Nunca he sido el niño poeta, soy Jorge Rivas y tengo gustos muy distintos a los que tiene el niño poeta. Soy una persona más relajada, hasta forzaba la voz cuando iba a algunos programas a hablar hueás”, afirmó.

El adolescente Jorge Rivas

El ex Niño Poeta no solo recita o habla de poemas, sino que ahora le interesa mucho más la política. “La sociedad en la que vivimos hoy día tiene un olor a meterse con la prima y militar en la UDI, que la verdad no se lo saca nadie. Una sociedad tan machista, que la mujer no puede hacer esto, etcétera. Yo pienso que todos los humanos somos iguales”, sostuvo.

Además de que el joven Rivas incluso dice garabatos. Al menos asegura que 7 de cada 10 palabras que dice en su casa son palabrotas. “Mi mamá perfectamente lo puede confirmar”, aseveró. Sin embargo, cuando se le invitó a soltarse, él se negó. “No le podí sacar la madre a medio mundo“, argumentó. Aunque al final cedió e igual soltó un “ñuñoínos conch…”.

De hecho, su tema con Ñuñoa fue recurrente durante la conversación con el humorista. “A mí me molesta decir que soy progresista, porque lo pueden como ‘progre’ y eso es ñuñoíno“, declaró el adolescente que vive en la comuna Pedro Aguirre Cerda.

En otras declaraciones, el otrora Niño Poeta igualmente tuvo palabras para el Presidente de la República. “Boric también era un niño poeta (…) Boric si no me equivoco le escribe hasta poemas a la Irina. Yo le digo ‘La Irina’ y soy un pobre hu… ella es la Primera Dama”, afirmó.

Finalmente, también tuvo comentarios para la comuna donde reside con su mamá. “Soy de Pedro una comuna que no conoce nadie, que tiene de alcalde a un doctor que andaba con una micro y que va a poner una panadería popular”, cerró.

