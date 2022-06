La vidente Vanessa Daroch fue una de las invitadas más comentadas del último episodio de Podemos hablar. Su participación en el programa conducido por Jean Philippe Cretton se caracterizó por sus increíbles anécdotas y declaraciones, como cuando afirmó que Michael Jackson estaba vivo.

Y una de la historias que contó la mentalista fue sobre la vez que Luis Miguel le pidió ayuda para encontrar a su mamá. El cantante mexicano envió a gente de su equipo para conseguir una reunión con la vidente con el objetivo de saber el paradero de la desaparecida modelo y actriz italiana, Marcela Basteri.

“Yo vivía en Ñuñoa y me contactan del staff. Alguien de un canal le dio mi número al staff de él. Y él venía a Chile a dar un concierto”, expuso Daroch que en ese momento no creía lo que ocurría. “Él necesita comunicarse con su mamá. Está en tal hotel, en una habitación que luego vamos a revelar. Iban a ir a mi casa, yo no tenía que ir a ningún lado. Ellos me subían a una camioneta negra y me llevaban a donde estaba Luis Miguel“, agregó la tarotista.

Nunca pudo reunirse con el artista mexicano

Luego Vanessa Daroch contó que le explicaron que la razón de por qué la contactaron era para saber si la mamá del intérprete de Suave estaba viva, y si no lo estaba, dónde se hallaba. Sin embargo, este encuentro entre la vidente y el cantante mexicano nunca pudo llevarse a cabo.

“Esto se estuvo viendo como una semana y media. (…) Y al final en esa fecha pasó algo que no recuerdo, porque fue hace mucho tiempo, pero algo pasó que él se tuvo que ir antes. De hecho quedó con un concierto pendiente. Él se tuvo que ir antes y no pudimos concretarlo”, afirmó la mentalista.

Posteriormente Jean Philippe le preguntó a la reconocida vidente chilena si ella podría contactar a la mamá de Luis Miguel sin él presente, lo que tuvo una respuesta positiva suya. Puede, pero necesita la autorización de la familia.

“La idea es que esté él. Siempre los contactos se hacen con un familiar presente. (…) La familia lo tiene que pedir. Alguien de la familia tiene que estar presente“, sentenció Vanessa Daroch, quien antes dar por cerrado el asunto, aseguró que puede hacer el contacto sin un pariente presente, pero lo ideal es que ellos den la autorización.