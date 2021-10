Fernanda Hansen y su ardua lucha por recuperar su cuerpo: “No puedo bailar, saltar, torcerme como me gustaba hacerlo”

Fernanda Hansen hizo una extensa reflexión sobre su cuerpo. Y lo hizo mientras mostraba una ardua rutina de Pilates, disciplina que la ha ayudado a recuperarlo.

Recordemos que la periodista sufrió un serio accidente el año 2009, cuando se cayó de arriba de un caballo en la parcela de Felipe Camiroaga.

Ahí, estuvo al menos dos meses en recuperación, minuto en que se tuvo que someter a cirugías y terapias de kinesiología.

Una situación que, hasta el día de hoy le genera secuelas. Y por eso, quiso compartir con sus seguidores de Instagram su sentir.

El mensaje de Fernanda Hansen

“Durante años, pensé que mi cuerpo, era uno enfermo. Tras 5 cirugías a mi columna, pensé que la aceptación de mi cuerpo así, era medicina para mi alma”, partió diciendo.

Y agregó que “de alguna manera, saber aceptar la vida que nos tocó, es sanación para la mente y espíritu. Pero tener objetivos y metas también es parte de vivir bien. No puedo bailar, saltar, torcerme como contorsionista como me gustaba hacerlo, pero sí puedo mantener mi cuerpo sano y activo”.

Entonces, le agradeció al pilates, disciplina que la ha ayudado a recuperarse y en la que ha encontrado una nueva oportunidad para moverse.

“Pilates me regaló el no pensar mi cuerpo como uno enfermo. De hecho la historia del creador de esta disciplina, Joseph Pilates, me inspiró. Tras ser un niño que sufrió raquitismo, asma y ser considerado frágil, desarrolló en su adultez, problemas posturales y disminución del movimiento de sus articulaciones. Fue entonces que ideó este método que lo tuvo ágil y flexible hasta sus últimos años de vida. Y eso quiero para mí“, expresó.

Así, Fernanda Hansen se mostró más fuerte que nunca, haciendo complejas posturas y dando cuenta de que sus ganas de recuperarse por completo son más fuertes que sus limitaciones. ¡Seca!