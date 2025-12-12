ENAP encuentra nuevas reservas de petróleo en la Amazonía de Ecuador

Planta receptora de petróleo ruso en Alemania a través del oleoducto Druzhba / picture alliance

Durante este jueves, el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador informó que perforaciones realizadas por la Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP) en el pozo exploratorio Pambil A-1 concluyeron con el hallazgo de reservas de crudo en la provincia amazónica de Orellana.

Según informó el organismo a agencia EFE, el sitio se ubica en el extremo sur del Bloque 47 y constituye el primer descubrimiento en el entorno de la estructura Culebra–Yulebra, situada en el Bloque 61.

En ese contexto, la institución señaló a la agencia que el hallazgo amplía el potencial productivo del área y abre la posibilidad de nuevas inversiones.

La ENAP iniciará ahora la evaluación de los resultados de producción para elaborar el plan de desarrollo del campo, documento que el Ministerio deberá revisar antes de autorizar su ejecución.

La empresa opera en Ecuador como parte de una alianza estratégica centrada en incrementar las reservas nacionales mediante proyectos en los bloques 46 y 47.

Actualmente, la compañía aporta cerca de 30.000 barriles de petróleo por día, de los cuales 11.500 provienen del Bloque 47.

El Ministerio aseguró que mantiene un seguimiento ambiental permanente en la Amazonía para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares internacionales.