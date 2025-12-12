Jara anticipa lo que será la segunda vuelta: “Hay mucho compromiso de las personas de poder votar bien este domingo”

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, abordó el escenario de la segunda vuelta, programada para este domingo, donde competirá contra el abanderado republicano José Antonio Kast.

Cabe recordar que Jara realizó su cierre de campaña la tarde de ayer en Coquimbo. Y esta mañana, habló con la prensa en el aeropuerto de La Serena, en su regreso a Santiago .

“Hay mucho compromiso en las personas y altas expectativas de poder votar bien este domingo para tener un buen futuro para Chile”, dijo la abanderada oficialista.

“Esperar al comando los resultados”

Consultada por lo que hará ese día, respondió: “Yo voto en Conchalí . Me voy a ir bien temprano a la casa de mi mamá, porque quiero estar de punta en blanco para ir a votar”.

“Luego, seguramente me voy a ir a mi casa a almorzar con mi hijo, a ver si me hecho una siestecita también, que algunos expresidentes me han comentado que es como la tradición republicana. Después, a esperar al comando los resultados", añadió Jeannette Jara.