;

Jara anticipa lo que será la segunda vuelta: “Hay mucho compromiso de las personas de poder votar bien este domingo”

Este jueves, la candidata presidencial realizó su cierre de campaña en Coquimbo y, en su regreso a Santiago, adelantó lo que hará el día de la elección.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Hans Scott

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, abordó el escenario de la segunda vuelta, programada para este domingo, donde competirá contra el abanderado republicano José Antonio Kast.

Cabe recordar que Jara realizó su cierre de campaña la tarde de ayer en Coquimbo. Y esta mañana, habló con la prensa en el aeropuerto de La Serena, en su regreso a Santiago.

Revisa también

ADN

“Hay mucho compromiso en las personas y altas expectativas de poder votar bien este domingo para tener un buen futuro para Chile”, dijo la abanderada oficialista.

“Esperar al comando los resultados”

Consultada por lo que hará ese día, respondió: “Yo voto en Conchalí. Me voy a ir bien temprano a la casa de mi mamá, porque quiero estar de punta en blanco para ir a votar”.

“Luego, seguramente me voy a ir a mi casa a almorzar con mi hijo, a ver si me hecho una siestecita también, que algunos expresidentes me han comentado que es como la tradición republicana. Después, a esperar al comando los resultados", añadió Jeannette Jara.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad