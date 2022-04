La abogada Helhue Sukni se encuentra hospitalizada desde el martes en la Clínica Alemana producto de una infección en sus vías aéreas, que la mantuvo con fiebre y problemas para respirar, entre otros síntomas.

Sin embargo, la connotada figura televisiva no ha dejado de trabajar. Para ello, Helhue Sukni armó su “oficina” en la habitación: tiene su computador, celulares, carpetas y el Código Procesal Penal.

Incluso llevó blusas para cubrir su bata de hospital, con el fin de participar en alegatos y reuniones de forma telemática.

“Es que no puedo parar, mis clientes no pueden esperar“, señaló Sukni, en conversación con Las Últimas Noticias. “Mientras mi cabeza esté bien y pueda, yo sigo haciendo lo mío. Como casi todos los días estuve desde temprano con el teléfono y el computador”.

Trabajar hasta la muerte

Helhue Sukni aseguró que en su “oficina” no para de trabajar, aunque el lunes y el martes debió tomar pausas producto de la enfermedad que la aqueja. “Pero te diría que casi siempre estuve ubicable. Y yo no me hago problema: cualquier lugar al que voy lo convierto en mi oficina“, comentó al citado matutino.

Pese a los esfuerzos por disimular su condición a la hora de realizar su trabajo telemático, la abogada tiene claro que los jueces ya saben que está hospitalizada.

“Imagínate, en un juicio oral del miércoles, yo estaba en silencio. Pero de repente vino una enfermera y me chantó un nebulizador. Ahí creo que se dieron cuenta. Menos mal que estábamos terminando el juicio”, relató.

“¿Sabes cuándo voy a descansar? Cuando me muera. Si puedo hacer mi trabajo, por qué no hacerlo. Ahora, si me siento mal, sin fuerzas, ahí no me complicaría. Estando así, sintiéndome mucho mejor, no tengo razones para dejar de trabajar”, sentenció Helhue Sukni.