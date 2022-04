Teorema volverá a competir en Redbull Batalla de los Gallos: “Quiero representar Chile en la internacional”

El freestyler nacional Mateo Cervera, más conocido como “Teorema”, anunció que volverá a competir en la final nacional de la Redbull Batalla de los Gallos, buscando campeonar y representar a Chile en el certamen internacional.

En conversación con La Cuarta, el exponente nacional no ocultó su alegría por volver al escenario más importante del freestyle y se trazó sus objetivos para este año. “Quiero estar ahí, quiero representar Chile en la internacional de Red Bull. Y lo venía diciendo, en batallas, ya era una discusión general”, señaló.

Teorema ya había participado en el año 2019, quedándose con el certamen y abrochando su participación en la gran final internacional. Sin embargo, tras acusaciones de su expareja por abuso psicológico y sexual, el rapero chileno quedó fuera de la competición, siendo reemplazado por el subcampeón de ese entonces, Jokker.

“Uno de los días frustrantes que he tenido en este camino. Pero viéndolo desde más arriba igual se entiende, entre toda la confusión y la locura que había. En ese momento igual no lo entendí, me enojé pero ya con el tiempo entiendo que no es nada en mi contra y nada personal”, sostuvo.

Sobre el por qué decidió volver a la Redbull Batalla de los Gallos, Teorema explicó que se debe a “hartas cosas, primero porque acepté que es uno de mis sueños en el freestyle desde bien chico. Dije, ‘bueno, no voy a esperar a que venga, voy a ir a buscarlo’. Si seguía esperando a tener una reunión, sentía que podía ser lejano y no me quería arrepentir sintiendo que dejé pasar el tiempo, en un momento en que estoy apto para cumplir el objetivo y seguir creciendo”.

La final nacional de la Batalla de los Gallos se realizará el 5 de noviembre, donde el ganador se quedará con el cinturón y con los pasajes para la final internacional que se llevará a cabo en México.