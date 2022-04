No hay duda de que por emoción, significado y entretenimiento, la segunda noche de Wrestlemania 38 superó a la primera jornada del magno evento de WWE.

La apertura con Triple H, el cara a cara entre Stone Cold y Vince McMahon, la lucha entre AJ Styles y Edge, además del combate titular por la unificación de títulos máximos entre Roman Reigns y Brock Lesnar se llevaron todos los aplausos de la jornada.

A continuación te dejamos los resultados de la segunda jornada de Wrestlemania 38.

La velada no pudo partir de la mejor manera. Triple H, “The Game”, se subió al ring tras varios meses luego de su operación al corazón que lo obligó a abandonar de forma definitiva la actividad. En los encordados, el “Asesino Cerebral” le dio la bienvenida al público, y en un acto simbólico, dejó sus botas en el ring, despertando un sinfín de sentimientos en sus fanáticos.

Ya en el evento como tal, la lucha por los títulos en pareja de Raw dio inicio a la jornada, donde RK-Bro mantuvieron los cinturones tras derrotar en una triple amenaza a Street Profits y a Alpha Academy. Posteriormente fue el turno del duelo entre Bobby Lashley y Omos, donde el primero se quedó con la victoria.

Posteriormente, Sami Zayn se midió con Johnny Knoxville, siendo esta una de las más entretenidas del evento (y en mucho tiempo). Esta pelea tuvo la estipulación “Anything Goes Match”, por lo que no había descalificación. Por ello, ambos se dieron con todo lo que tenían y encontraban, apareciendo en el combate el mítico Wee Man y otros históricos rostros de Jackass. Tras usar una trampa de ratones gigante, Johnny Knoxville se llevó la victoria.

Después fue el turno de las mujeres, donde Naomi y Sasha Banks se quedaron con los títulos en pareja femeninos, logrando “La Jefa” su primera victoria en Wrestlemania. Tras esto, una de las luchas más esperadas se tomó el ring: AJ Style vs Edge. Este combate casi generacional tuvo de todo, y no defraudó a los fans. Al final, el “Fenomenal” se distrajo con la presencia de Damian Priest, provocando así la victoria de la “Superestrella Categoría R”, celebrando ambos en el ring.

El evento prosiguió con una discreta lucha entre New Day vs Sheamus vs Ridge Holland, resultando vencedores estos últimos. Después llegó uno de los momentos nostálgicos de la noche. Se llevó a cabo la lucha pactada entre Pat McAfee vs Austin Theory, donde este estuvo acompañado por Vince McMahon. Tras la derrota de “El Teorías” (apodo dado por los fanáticos chilenos en redes sociales), el jefe de WWE se subió al ring a los 76 años y derrotó a McAfee.

Mientras ambos celebraban, sonaron los vidrios rotos tradicionales de la entrada de Stone Cold Steve Austin, siendo atacado por Theory. Sin embargo, la “Serpiente Cascabel” atacó con su tradicional stunner al joven luchador y, como si fueran los 2000, atacó también a Vince McMahon mientras celebraban con cervezas. Posteriormente, Stone Cold invitó a celebrar a Pat McAfee, siendo víctima también de una stunner.

Más de 20 años y siguen jodiendo con la misma vaina 🤣 Stone Cold y Vince McMahon. #WrestleMania 38 – Día 2 WWE pic.twitter.com/krkEM6ma0b — Sergio Cueva (@MCSergiO10) April 4, 2022

Finalmente, llegó el turno del evento principal, donde el campeón Universal Roman Reigns se enfrentó al Campeón de WWE Brock Lesnar. La lucha tuvo variadas emociones, y cerca de 80 mil personas vieron como el “Jefe Tribal” derrotó a la “Bestia”, quedándose con ambos títulos.

El próximo evento de WWE será Wrestlemania Backlash, donde varias de estas luchas tendrán su revancha.