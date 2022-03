Oscar 2022: Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios de la Academia

Este domingo, de vuelta en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, Estados Unidos, se lleva a cabo la 94 edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, mejor conocidos como Premios Oscar, ceremonia que como cada año está marcado por grandes looks que recorren la alfombra roja de los galardones más importante de la industria del cine.

En la 94° edición de la ceremonia, destacan las 12 nominaciones de The Power of the Dog y las 10 de Dune. Además, el cortometraje chileno Bestia fue nominado a Mejor Corto Animado y la actriz Kristen Stewart recibió nominación a Mejor Actriz por su papel en Spencer, de Pablo Larraín.

¿Cómo y cuándo ver los Oscar 2022?

Los Oscar 2022 se celebrarán el domingo 27 de marzo, desde las 21 horas, horario de Chile y la transmisión se podrá seguir en vivo a través de TNT y TNT Series.

En tanto, la alfombra roja, se podrá apreciar desde las 19 horas gracias a la señal de E!.

Minuto a minuto de la Alfombra Roja de los Oscar 2022

La nominada a Mejor Actriz por “Being the Ricardos”, Nicole Kidman llega a los Premios de la Academia con un vestido “azul” (color creado especialmente para ella) de Armani Privé.

La ganadora de Oscar y nominada a Mejor Actriz este 2022 por su rol en Madres paralelas, Penélope Cruz, destaca por su elegancia en un traje de Chanel.

Rompiendo esquemas, el protagonista de “Dune”, Timothée Chalamet escogió un singular conjunto de Louis Vuitton, el cual lució sin camisa.

El director nacional, Pablo Larraín se hace presente con la nominada a Mejor Actriz, Kristen Stewart, por su rol en la película “Spencer“, dirigida por el chileno. La artista estadounidense sorprendió a los presentes con un outfit de Chanel, compuesto por un mini-short y acompañado por una chaqueta de traje y una blusa blanca abierta.

La ganadora del Emmy y parte del elenco de Dune, filme nominado a Mejor Película, Zendaya impacta con un traje de dos piezas, con un top blanco que simula una blusa y una falda larga con cola, color plata decorada con cristales de Valentino.

El cantante colombiano, Sebastián Yatra, quien interpretará en la ceremonia el tema Dos oruguitas, nominado a Mejor Canción Original perteneciente a la película Encanto (cinta favorita a quedarse con el premio a Mejor Película Animada), se luce con un particular esmoquin rosado de Moschino.

La nominada a Mejor Actriz de Reparto por su rol en West Side Stor y favorita a llevarse el galardón, Ariana DeBose, rompe esquemas con un conjunto de pantalón, top y capa color rojo intenso de Valentino.

Con un rojo pasión, Kirsten Dunst, la nominada a Mejor Actriz de Reparto por El poder del perro, llega a los Oscar 2022.

La actriz e integrante de la banda Haim, Alana Haim, protagonista de Licorice Pizza, cinta nominada a Mejor Película, pisa la alfombra roja en un vestido color plateado de la firma francesa Louis Vuitton.

Equipo del cortometraje chileno, Bestia, nominado a Mejor Corto Animado, encabezan Hugo Covarrubias (director) y Tevo Díaz (producción ejecutiva) posan a para los fotógrafos apostados en la alfombra roja de los Oscar 2022.

Cual premio Oscar, la ganadora del Premio de la Academia a Mejor Actriz de Reparto en 2014, Lupita Nyong’o se luce con un brillante look dorado de la firma Prada.

La nominada a Mejor Actriz, por Los ojos de Tammy Faye, la actriz Jessica Chastain pisa la alfombra roja de los Premios de la Academia con un llamativo y colorido vestido de color púrpura con un top dorado, de la firma Gucci.

Jamie Lee Curtis, llega a los galardones más importantes del cine, luciendo un lazo azul en la mano izquierda, en señal de solidaridad con los refugiados, accesorio que hace juego con el vestido de cuello alto color azul marino con brillantes de Stella McCartney.