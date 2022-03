Combate Freestyle: raperos nacionales anticiparon lo que será la gran final internacional

Este viernes 25 de marzo se desarrollará la gran final internacional de la competición de rap Combate Freestyle, el cual contará con 14 MC’s de distintas nacionalidades.

Los exponentes que disputarán el título son Klan, Replik, Mecha, MP, GSony y Larrix (Argentina), Stick (Perú), Valles-T (Colombia) y Rapder (México), mientras que los raperos que representarán a nuestro país en este certamen son Basek, Metalingüística, Rodamiento, Acertijo y Drose.

Fueron estos dos últimos quienes conversaron con los medios de comunicación en la previa a la gran final. Sobre el torneo, Drose indicó que “le va a sumar mucho al freestyle nacional”.

“Para el freestyle chileno creo que es un gran aporte. Yo creo que en mi país se rapea bien, y siento que nos merecemos alguna internacional top. Siento que Chile, ahora, se puede pelear por el título internacional”, agregó.

Para Acertijo, en tanto, la final internacional de Combate Freestyle es “un torneo muy importante y bonito para Chile, porque creo que hay un recambio en los representantes”.

“Chile, según la mirada desde fuera, se caracteriza mucho por la métrica, al juego de palabras. Pero en los últimos años de Chile, los representantes top son más de la rama del punchline seco, y sin embargo en esta nómina, excluyéndome, va gente que se la está buscando, como Rodamiento y Metalingüística, y gente que han sido grandes representantes anteriormente como Drose y Basek. Acá tienes a los cuatro mejores metriqueros de Chile“, afirmó.

Sobre a quién le gustaría enfrentarse en la final, ambos coincidieron en que una final entre chilenos o con exponentes argentinos sería ideal. “Me gustaría enfrentarme a alguien que no he enfrentado. Entonces veo a uno de mis mayores contrincantes entre los locales, los argentinos son duros, me gustaría enfrentarme a Replik“, sostuvo Drose.

“Sería bueno porque en el rap no hay rivalidad, pero siempre es bueno que se pique entre dos países. Pero si chocan dos chilenos en la final, mejor. Yo siento que Chile sí se merece un campeonato internacional de esta magnitud”, aseveró.

En la misma línea, Acertijo manifestó que “ambas opciones serían muy bonitas. Pero siento que una final entre chilenos sería bonito, porque te asegura traerte el título en el avión. Pero si es con un argentino en su país, también sería un desafío súper épico, sería una especie de “David contra Goliat”, y eso a los freestyler nos encanta“.

¿Dónde y cuándo ver la gran final internacional de Combate Freestyle?

La final internacional de Combate Freestyle se desarrollará en Buenos Aires, Argentina, y se llevará a cabo el día viernes 25 de marzo a las 20:30 horas.

La transmisión será en SPACE y en el canal de YouTube de “Combate Freestyle”.