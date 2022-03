Isidora Urrejola compartió desnudo artístico con potente mensaje

Estas últimas horas Isidora Urrejola compartió en sus redes sociales una fotografía de un desnudo artístico.

Con el objetivo de entregar un importante mensaje, la actriz de 34 años publicó la imagen en su cuenta de Instagram, en donde suma más de 191 mil seguidores.

“Qué el cuerpo sea naturaleza…”, escribió al inicio del texto publicado en dicha red social.

“Qué llegue el día que deje de compararlo, de castigarlo o de criticarlo, por que tal cual está siempre disponible en acompañarme, me lleva a lugares que pensé que jamás llegaría, me ha entregado los placeres más grandes y me ha regalado vida con la dicha de ser mujer”, añadió Isidora Urrejola.

“Qué llegue el día en que todos los cuerpos sean disfrutados tal cual son, donde no haya perfeccionar nada, donde no haya una talla que encajar”, expresó la actriz.

“Los cuerpos son todos distintos, como las distintas formas de pensar que hay en cada uno. Que tu cuerpo esté disponible en tu disfrute. Que llegue el día que seamos todos libres de cuerpo y de mente”, finalizó en la publicación.

En sólo unas horas, la publicación se llenó de “Me gusta” en dicha red social, además de una serie de elogios en respuesta de su mensaje. “Preciosa foto”, “Hay que destronar el pensamiento de perfección que nos dejo el patriarcado para disminuir nuestro poder interior”, “Linda Isi”, son algunos de los cientos de mensajes que recibió.