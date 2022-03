¿Quién lo invitó? Maluma opinó sobre “tiradera” de Residente a J Balvin

Una inesperada intervención realizó Maluma luego que Residente dedicara una dura canción de rap a J Balvin.

Todo comenzó cuando el líder de Calle 13 compartió la colaboración junto al argentino Bizarrap, en donde se refiere al colombiano en duros términos dedicándole ataques con directas referencias.

Al parecer, Maluma no quiso quedar fuera de esta disputa y compartió en sus historias de Instagram una fotografía de J Balvin y otra de Residente en la que escribió “Paz”.

La publicación del intérprete de Felices los cuatro provocó una ola de memes y burlas en redes sociales que desataron las carcajadas virtuales.

Tal fue el nivel de la burla digital que Maluma optó por borrar su publicación de Instagram y quedar al margen de la disputa de sus colegas.

“Un carrito de hot dog”

Hay que recordar que el conflicto entre J Balvin y Residente comenzó cuando el colombiano intentó boicotear los Latin Grammy tras conocer el listado de nominados.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, escribió entonces.

En ese entonces, Residente le respondió: “Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”.

En la misma línea, el puertorriqueño expresó una “culinaria” comparación del trabajo de su colega. “Tu música es como un carrito de hot dog, le gusta a todo el mundo, pero cuando la gente quiere comer bien se va a un restaurante”, expresó entonces.

Hasta el momento J Balvin no se ha pronunciado tras la viralización de la canción que suma más de 18 millones de reproducciones en YouTube.

Revisa aquí las reacciones por la opinión de Maluma:

