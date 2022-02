Pin Montané se robó los elogios con delicado desnudo en sesión de fotos

Estas últimas horas Pin Montané llamó la atención en sus redes sociales tras protagonizar un delicado desnudo.

La actriz de 33 años compartió una imagen en escala de grises en su cuenta de Instagram, la que corresponde a una sesión tomadas por el fotógrafo Gabriel Schkolnick.

“Les comparto este lindo trabajo que hicimos en el hotel W Santiago”, escribió Pin Montané junto a la foto de su desnudo en el que se luce cubierta por una sábana.

En cosa de minutos, la actriz que interpreta a Marina en la teleserie de Mega Amar Profundo, se llenó de elogios en la red social que suma más de 796 mil seguidores.

“¡Divina!”, expresó Pamela Díaz en los comentarios. “Diosa de Olimpo”, le expresó Constanza Mackenna. “Demasiado hermosa”, añadió la actriz Francisca Walker. “¡Es que te pasaste!”, añadió Lucy Cominetti.

Hay que señalar que, estos últimos meses, Josefina Montané ha estado muy vigente en la televisión. Además de su rol en la teleserie nocturna de Mega, en donde interpreta a una sirena, participó en el programa The Covers, en su primera temporada, en donde dio vida a Cecilia y a Marilyn Monroe.

“Lo pasé bien no más. Me gustó mi desempeño, que estoy feliz con los resultados, con la gente que me apañado…”, escribió la actriz de 33 años tras ser eliminada del programa con el que se llenó de elogios.

“Primera vez que recibo tanto mensaje, tanto cariño. Se pasaron. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo, ¡Besos!”, expresó entonces Pin Montané visiblemente emocionada por los comentarios recibidos tras personificar a ambas artistas sobre el escenario.