El duelo de Ruth Gamarra tras la muerte de su pareja: “Tengo días en que de repente me cuesta levantarme”

El pasado 19 de diciembre, en medio del proceso de elecciones presidenciales, una tragedia causó impacto en el espectáculo nacional: Jairo Sepúlveda, pareja de Ruth Gamarra, murió tras caer desde el balcón del departamento de la exchica Mekano, en Lo Barnechea.

La empresaria conversó con Las Últimas Noticias sobre cómo ha sido el proceso del duelo, tras dos meses de discretas publicaciones en sus redes sociales en relación al delicado momento que vive.

“La verdad, me ha costado mucho… al comienzo estuve en shock, por eso no quería hablar con nadie, además me parecía una falta de respeto para la familia (de Jairo) que yo hubiera salido en los medios, no quería invadir ni la privacidad ni el dolor de nadie“, señaló Gamarra.

Agregó que “los primeros días fueron difíciles, pero fueron pasando. Creo que estoy en una etapa de recomposición… esto es un trauma que una nunca se imagina. Una nunca se imagina que algo así pase en tu casa, entonces estoy en un proceso de aceptar lo que pasó“.

La decisión de Ruth Gamarra

Pero la reacción de la familia de Jairo Sepúlveda fue distinta: de hecho, le ofreció un tratamiento psicológico. “Se ofrecieron a pagar todo, son muy amorosos… es algo muy fuerte la pérdida. Además fue en mi casa, en mi departamento, en el que me había cambiado hace una semana“, relató.

En ese punto, el duelo de Ruth Gamarra ha tenido complicaciones: en especial, porque no puede salir del inmueble en el que ocurrió el accidente, debido a los gastos de mudanza y garantía.

Por ello, la modelo tomó una decisión, apoyada por su especialista. “El psiquiatra me recomendó que tengo que superarlo, que es más conveniente que esté ahí“, expresó.

“Mucha gente me dice ‘cámbiate, cámbiate, para que no te acuerdes’. Pero esto se debe superar internamente. No porque yo me cambie de casa, me voy a olvidar de lo que pasó“, complementó.

Además del tratamiento, se refugia en sus familiares, sobre todo en su hija Kiara y sus nietos Luciano y Mía. También ha recibido apoyo desde Paraguay -país del que es oriunda- y Estados Unidos.

“Tengo mis días… Estoy muchísimo mejor de cuando pasó, pero tengo días en que de repente me cuesta levantarme. Los he he enfrentado orando, soy súper cristiana. Y ahora que voy a estar trabajando, eso me va a ayudar mucho”, sentenció.