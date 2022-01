El Presidente electo es un “Swiftie”: Gabriel Boric respaldó a Taylor Swift tras dichos de Damon Albarn

El Presidente electo Gabriel Boric no deja de sorprender en lo que respecta a sus gustos musicales y al parecer es un melómano a toda prueba. Sin embargo, durante esta jornada sorprendió a sus miles de seguidores en Twitter tras publicar un mensaje de apoyo a la mismísima Taylor Swift.

Y no, no se trata de una nota parodia, ya que las cuentas verificadas de la red social no mienten. Ciertamente, el futuro Mandatario le escribió un tuit de respaldo a la cantautora estadounidense, tras la polémica que generaron los dichos del líder de Blur, Damon Albarn.

El músico británico, en conversación con Los Angeles Times, aseguró que Taylor Swift “no escribe sus canciones” y subrayó que no es lo mismo ser compositor que co-escritor de un tema.

Las palabras de Albarn causaron revuelo en las redes sociales y valió una dura respuesta por parte de Swift en Twitter, quien señaló que su opinión “es completamente falsa y tan dañina”.

En un tuit completamente en inglés, el Presidente electo Gabriel Boric le escribió lo siguiente a Taylor Swift: “Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a los tipos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor“, expresó Boric.

De este modo, Boric acaparó cientos de réplicas y likes en Twitter, en especial de fanáticos de la artista, conocidos como Swifties.

Here in Chile you have a huge group of supporters who knows that you write you own songs from the heart. Dont take seriously guys that need to insult or lie to get attention. Hugs from the south Taylor

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 25, 2022