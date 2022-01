Priyanka Chopra y Nick Jonas dieron la bienvenida a su primer hijo: se convirtieron en padres por medio de un vientre de alquiler

La actriz india Priyanka Chopra y su pareja, el cantante estadounidense integrante de los Jonas Brothers , Nick Jonas, dieron la bienvenida a su primer hijo y confirmaron que se convirtieron en padres por medio de un vientre de alquiler.

Por medio de una publicación en sus respectivas cuentas de Instagram, la pareja informó: “Estamos encantados de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de un sustituto. Pedimos respetuosamente privacidad durante este momento especial mientras nos enfocamos en nuestra familia. Muchas gracias”.

Antes de convertirse en padres, Nick Jonas y Priyanka Chopra contrajeron matrimonio en 2018 tanto en Estados Unidos como en la India, por medio de una serie de ceremonias que tanto el cantante como la actriz publicaron posteriormente en sus redes sociales.

Un bebé siempre estuvo en los planes

Pero tras su matrimonio, los anuncios de una posible paternidad o maternidad nunca estuvieron descartados, ya que tanto Chopra como Jonas, en diversas entrevistas, hicieron saber que un futuro hijo no estaba fuera de sus planes.

Además, en una entrevista con The Rewind With Guy Raz de Spotify, Jonas afirmó: “Definitivamente quiero ser padre algún día. Creo que es un sueño real, y creo que he tenido que crecer bastante rápido”.

En tanto, la actriz del elenco de The Matrix Resurrections en conversación con Vogue India sostuvo que tener un hijo con Jonas definitivamente estaba en sus planes. “Comprar una casa y tener un bebé están en mi lista de cosas por hacer“, manifestó en septiembre del 2019.