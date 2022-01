“Ahora viene lo peor”: Los mejores memes que dejó el estreno de la temporada final de Shingeki no Kyojin

El pasado domingo se estrenó el primer capítulo la tan esperada temporada final de la serie de anime Shingeki no Kyojin, la cual concluirá la historia de Eren, Mikasa y Armin.

El episodio estuvo marcado por la emotividad de la trama, la que retomó del final de la anterior temporada, además de la sorpresiva respuesta de Marley contra Eren y la conclusión del enfrentamiento entre Levi y Zeke, junto a la revelación que recibe este último.

Pero la emisión del capítulo también estuvo marcada por los problemas que presentó la plataforma de streaming encargada de transmitir la animación, Crunchyroll.

Estas fallas de transmisión no son desconocidos para los seguidores del anime, ya que no es la primera vez que la plataforma presenta una caída ante el estreno de un episodio. No obstante, igualmente generó molestias.

A pesar de esto, varios se lo tomaron con humor y realizaron divertidos y creativos memes a través de redes sociales, tanto por lo sucedido con Crunchyroll, como también por el primer capítulo de la temporada final de Shingeki no Kyojin.

Hange sosteniendo a Levi como si no existiera nada más es todo lo que está bien en este mundo. #AttackonTitanFinalSeason#ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/01gH4KlqH7 — ❄️ Snow Ackerman 🗡️ (@ErilXsnow) January 9, 2022

Yo: estuve esperando mucho para ver el estreno de Attack On Titan Crunchyroll: pic.twitter.com/ROb0YtDTi7 — Pandemio ✯ (@NachoBeoulve) January 9, 2022

El retumbar fué tan fuerte que se cayó crunchyroll pic.twitter.com/b8j0Lv8CMW — Luks (@luksgrd) January 9, 2022

Te menti, no tengo Netflix, vamos a ver el estreno de Shingeki no Kyojin y defender todo lo que haga Eren mientras lloramos por Armin, Levi y Mikasa #ShingekinoKyojin pic.twitter.com/bLMUtAi7hA — Sra Braun∽ Reinerista∽ (@levi_bestboy) January 9, 2022

“Un ending no te puede hacer llorar tanto”

El ending final de snk:#ShingekiNoKyojin #AttackonTitanFinalSeason pic.twitter.com/MhcyqsTUEs — CHAMA (@Kalu_atencio) January 9, 2022

Por qué tan elegante Homero? Hoy es el principio del fin, hoy se entregan los corazones. Vuelve Shingeki no kyojin muchacho ⚔️#ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/DYkyo531eU — Santi_Cordonn (@CordonnSanti) January 9, 2022

Los servidores de Crunchyroll no pudieron con el retumbar. #ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/JAOhTFEGSC — Steve del Cuerpo de Investigación (@OPSteve_96) January 9, 2022