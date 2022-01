Rocío Toscano inició el año con sureña postal familiar: “Siempre nos imaginé así”

Un video familiar compartió Rocío Toscano desde el sur de Chile para celebrar el inicio de un nuevo año.

La actriz publicó un registro en el que aparece cargando a uno de sus mellizos, Alma, en un verde paisaje sureño en Lago Ranco (Región de Los Ríos).

“Nuestro primer día del año aventurándonos por el sur (Luca estaba en otra espalda jijiji). Siempre nos imaginé así y decreto que así será nuestra mayor parte del año”, escribió.

“¡Feliz año a todos! Los mejores deseos para que cumplan todo que se propongan”, añadió y detalló: “Nosotros pasamos Año Nuevo con el familión en Lago Ranco, en unas cabañas hermosas, con orilla de lago”.

Desde el mismo lugar, este lunes publicó otro video en donde Rocío Toscano se muestra disfrutando el viento tras celebrar año nuevo.

“Cuánto poder la fuerza del viento, eso sumado la belleza del sur son momentos atómicos, al menos yo me llego a emocionar con tanta belleza, creo que en ningún otro lugar del mundo me siento tan acogida y encantada”, expresó.

Hay que recordar que la actriz volvió a Chile tras vivir en Estados Unidos por un tiempo prolongado. En tanto, Rocío ha aprovechado su experiencia maternal para apoyar a otras madres que han pasado su mismo proceso.

“Hace dos días subí esta foto a mis stories contando cómo me dolía la piel de tanto estirarse en mi embarazo gemelar. Me quedó piel suelta, el ombligo deforme y estrías, pero no me atormenta, me gusta el proceso, son marcas de una gran experiencia. Algún día se arreglará… eso es en mi caso”, comenzó el mensaje publicado en octubre del año pasado.

“Me llegaron varios mensajes que me angustiaron mucho, sobretodo por lo injusto”, expresó en la publicación en la que adjuntó tres respuestas a su foto. “Rescaté tres para compartirlos con ustedes e invitarlos a reflexionar sobre este tema, de aceptación y autoestima y respeto”, añadió entonces.