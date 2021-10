Rocío Toscano muestra su abdomen después del embarazo para entregar potente mensaje

Estas últimas horas al actriz Rocío Toscano compartió en sus redes sociales una sincera fotografía y relato sobre su maternidad.

La actriz de 27 años, que se convirtió en madre de mellizos hace ocho meses, mostró en su cuenta de Instagram su abdomen con un mensaje dedicado a sus seguidores.

“Hace dos días subí esta foto a mis stories contando cómo me dolía la piel de tanto estirarse en mi embarazo gemelar. Me quedó piel suelta, el ombligo deforme y estrías, pero no me atormenta, me gusta el proceso, son marcas de una gran experiencia. Algún día se arreglará… eso es en mi caso”, comenzó el mensaje.

“Me llegaron varios mensajes que me angustiaron mucho, sobretodo por lo injusto”, expresó en la publicación en la que adjuntó tres respuestas a su foto. “Rescaté tres para compartirlos con ustedes e invitarlos a reflexionar sobre este tema, de aceptación y autoestima y respeto”, añadió.

“¿Por qué digo que es injusto? Porque algunos hombres, después de todo el proceso que una pasa en el embarazo y post parto, proceso hormonal y de vulnerabilidad no menor, me parece que es muy violento lo que relatan estas mujeres y me sobrepasa la actitud nefasta de la gente, en muchos casos, superficial”, criticó.

“¡Basta! Respeto por el proceso, admiración y cuidado”, llamó en su publicación. “No más violencia psicológica en la gestación ni en el post parto, no tienen idea de las consecuencias negativas que decirle a tu pareja ‘me da asco tu guata’ puede generar. ¡Inaceptable!”, escribió Rocío Toscano.

“Basta de violencia y basta de no aceptarnos, nosotras, con nuestro cuerpo, somos unas máquinas. ¡Damos vida! A la mier… con esos comentarios. ¡Qué vayan a parir ellos!”, remató.

