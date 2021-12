Actriz Romina Mena de “Alguien te mira” reveló que recibió acoso sexual en la TV

Una dura declaración realizó la actriz Romina Mena en conversación con el podcast Reyes del Drama.

La actriz de Alguien te mira reveló situaciones de acoso sexual y malas prácticas

En conversación con el espacio conducido por los periodistas Jorge Sepúlveda, Víctor Schwencke y Patricio Reyes, la actriz comenzó con un recuerdo de sus primeras experiencias en la televisión.

“Me encantaba la tele, quería puro estar. Tenía como 18 años y rallé. Lo encontraba muy entretenido… De ahí, me puse muy teatral y me cambiaron el switch. No participé de más castings hasta terminar mi carrera porque era súper mal visto estar en televisión. Algo que hoy encuentro una estupidez”, dijo.

La actriz que debutó en Adrenalina, en 1996, diez años después logró un rol más estable y se sumó a la teleserie Cómplices, dirigida por Vicente Sabatini.

“Me metí al área dramática y me encontré con la Feña Urrejola, ex compañera del DUOC. Le pregunté por la oficina de Vicente. Voy y no había nadie. Estupendo. Abro la puerta y le dejé mi DVD encima de su escritorio. Al otro día, me llamaron al casting”, recordó.

“Era media traviesa”, dijo sobre su papel en la teleserie. “Siempre me daban papeles muy sensuales, atrevidos. Me acuerdo que la primera escena tuve que hacerla con Marcelo y no nos conocíamos. Era en un motel, dentro de un jacuzzi”, añadió.

De la misma forma, recordó su primera escena de desnudo en Amigas en Bach. “Fue mi único desnudo en tele, porque en Infieles yo pedía un doble de cuerpo. No me agrada hacer desnudos en televisión”, dijo.

En tanto, tras participar en producciones como Cómplices, Amigas en Bach, Infieles, entre otras; Romina Mena -quien hoy se dedica a la venta de zapatos- saltó a Alguien te mira (2007).

“Lo primero que le dije a la producción es que yo no quería hacer desnudos y me dijeron que no habría, así que dije démosle. Para mi era tema seguir siendo un ícono sexy. No me lo pude sacar nunca. Lo interesante es que acá yo era la acosadora. Una mujer siendo acosadora, rupturista. Señoras en la calle me retaban”, señaló.

Lamentablemente, su negativa frente a los desnudos hizo que dejara de ser considerada para ciertos trabajos. “Me fue marginando. Yo empecé a cobrar muy caro, sobretodo para los Infieles porque no me acomodaba. Empecé a cobrar como tres veces lo que se pagaba, sabiendo que me iban a decir que no”, añadió.

“Yo no estaba de acuerdo, eran las reglas del juego y decidí no jugar más. No me hacía feliz, yo estudié para ser actriz. Lo que me ofrecían era más de lo mismo, no era un desafío actoral. No me motivaba”, dijo.

Aún así, esto no fue lo único que le alejó de la TV. Romina Mena también denunció acoso sexual en su paso por el rubro.

“A mí me acosaron muchas veces y me vi enfrentada a situaciones muy desagradables de ámbito de acoso sexual laboral. Ahí no había a quién recurrir. Yo lo normalicé mucho desde muy chica. Es muy normal el intercambio sexual por prestaciones. En hombres y mujeres”, reveló.

“Yo vi también que acosaban a compañeros hombres actores. No era sólo a las mujeres y nadie dice nada y yo digo cosas. Yo me tuve que bancar esas consecuencias y creo que lo volvería a hacer. Si algo no corresponde, lo voy a decir”, manifestó.

En tanto, la actriz también recordó cuando en una entrevista laboral con un director de televisión: lo primero que le preguntó es si estaba pololeando. “Yo siempre decía que sí, aunque estuviera soltera porque sabía dónde apuntaba. Y la entrevista terminaba con este director diciéndome que cuando termine de pololear, le avise. Así de drástico. Yo sabía que no me iban a llamar”, añadió.

“Yo no me considero víctima de la situación. Considero que no es correcto, que está mal. No me gusta volver a victimizar a la víctima, es como volver a abusarla. Yo me junté con uno de los presuntos acusados, un director de cine, y es un gallo súper choro y me cayó súper bien. Es un tipo muy picado de la araña y lo pude mantener a raya. Me hizo propuestas súper directas a las que yo respondí ‘no, gracias’”, dijo.

Revisa aquí la entrevista: