Ingrid Cruz entregó sincera reflexión de fin de año: “Mi cuerpo está cansado”

Una reflexión en los últimos días de este año 2021 entregó la actriz Ingrid Cruz en sus redes sociales a inicios de esta semana.

La intérprete de 46 años publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en donde se sinceró con sus más de un millón de seguidores.

“Estoy feliz… pero cansada, mi cuerpo está cansado y la cabeza me pasa la cuenta. ¡Por eso he andado un poco más sensible!”, comenzó el texto compartido en sus redes sociales. “¿No les pasa?”, agregó.

“¿Será la fecha? Entre el calor, la pega, mascarillas, tacos y Navidad. ¡Qué alguien me diga de donde se saca energía! Les mando un beso y a darle no más que no hay de otra”, añadió Ingrid Cruz tras su reflexión.

“¡Ay siempre tan diosa vos y mandando buenas vibras, sos un ser de luz y muy especial. Te mando todo mi cariño y que pases unas hermosas fiestas con tus seres queridos”; “Es normal el cansancio, fue un año movido pero aquí estás, poniéndole onda. Te mando un beso, energías y mucho cariño. Vamos que todo se puede preciosa”; son dos de las respuestas que recibió la actriz en su cuenta.

Hay que señalar que el último papel en pantalla de Ingrid Cruz fue en la teleserie Demente, de Mega. En dicha teleserie nocturna, la intérprete dio vida a Javiera Cáceres, una policía que compartió un rol protagónico.

Tras el término de la teleserie, Mega comenzó a transmitir Amar Profundo, su nueva apuesta dramática que, por estos días, continúa filmándose en la localidad de Cocholgüe ubicada en Tomé (Región del Biobío).