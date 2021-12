Álvaro Díaz sobre Kast y 31 Minutos: “Lo único honesto que dijo es que sus hijos los escuchaban, porque es muy transversal”

Ciudadano ADN conversó con Álvaro Díaz, uno de los creadores del programa infantil 31 Minutos, quien se refirió a la polémica levantada tras el último debate presidencial. Ocurrió cuando, una pregunta realizada a Kast, se apuntó que los títeres creados en 2003 promueven la ideología de izquierda.

Todo comenzó cuando el periodista Daniel Matamala les preguntó a los candidatos sobre temas de cultura, momento en el cual José Antonio Kast tuvo que responder una pregunta que incluyó a dos obras de teatro para niños: 31 Minutos y El dinosaurio Pichintún.

Lo anterior, luego que los concejales de su partido en Las Condes se opusieran a entregarle recursos a estos dos montajes por “promover ideologías de la violencia y de extrema izquierda”.

“Yo conozco mucha gente de derecha que disfruta 31 Minutos”

Frente a estas acusaciones, el periodista sostuvo que 31 Minutos promueve “la libertad, no una ideología, sino que somos unos fanáticos de la libertad. Pero no la libertad como la entienden unos que esta libertad de elegir mientras tengas plata, sino que la libertad de ser, de liberarnos de pretender que todo es ideológico, que todo tiene que tener un mensaje, la infancia no es así, la infancia es libre y gratuita”.

“Es muy gracioso todo, porque además, el dinosaurio (Pinchitún) no tiene nada que ver con nosotros, todos pensaban que hablaba del dinosaurio Anacleto, pero yo creo que habla de otra obra. No tengo idea quien es el dinosaurio Pichintún, pero la obra de nosotros es El Quijote”, detalló el también músico.

A lo anterior, Díaz agregó: “Lo único honesto que dijo Kast en el debate es que sus hijos escuchaban 31 Minutos, porque es muy transversal. Yo conozco mucha gente de derecha que lo escucha, que lo disfruta, que sus vivencias lo llevan a una niñez donde no había que tomar posturas”.

Franco Parisi, un candidato a lo 31 Minutos

Aprovechando la instancia, el cocreador del programa infantil, se refirió a los dichos del excandidato presidencial, Franco Parisi, quien el día del debate, afirmó en su programa de YouTube, “eso es por que tenemos periodistas que cuidan a Boric y Bachelet. Están más preocupados de 31 Minutos que de preguntar sobre su plan de gobierno en pensiones”.

Al respecto, Díaz declaró: “En el caso de Parisi, lo más curioso, es que él es quien más se parece a un candidato de 31 Minutos, probablemente se sienta demasiado aludido, demasiado cercano a nuestro universo, como un personaje”.

El caso Municipalidad de Las Condes

En cuanto a la polémica levanta por la Municipalidad de Las Condes, luego que se negará a financiar eventos de Teatro a Mil donde se incluía a 31 Minutos, el comunicador expuso que en general “esas cosas siempre hace muy solapadamente”.

“Aquí por lo menos se hizo abiertamente y decir, esto es ideológico, esta gente no nos interesa, va contra la política de ese teatro y de esa comuna, que ha sido sacarle esa chapa de los Quincheros, de la zarzuela y abrir ese teatro”, sostuvo.

Es más, Díaz precisó que aquel teatro, “es un gran teatro, donde más hemos tocado 25 veces”. “Te da un poco de rabia y te da un poco de risa y te hace entender cuál es la verdadera amenaza de volver un estado pinochetista o una ideología pinochetista, que es lo que yo desprecio”, agregó.

Al ser preguntado por los animadores de Ciudadano ADN, sobre cómo Díaz piensa que ven los niños y niñas estas elecciones, el periodista esgrimió que el cree que lo ven con “un sensación, de que te viven amenazando, con el miedo que te van encarcelar, esa sensación si se siente, porque es violenta y que eso sea lo único que se transforma en el discurso y lo único que escuchas es que te van a robar, te van a asaltar te van a matar”.

Es en base a lo anterior, que el director, declaró que los niños y niñas “existen, pero también tienen la necesidad y el derecho a recibir lo mejor posible y lo mejor posible no puede ser una amenaza. Sino que habrá mejores cosas”.

Una bolsa de resentimiento

Frente a la situación polarizada que vive el país frente a la segunda vuelta presidencial, el co creador de 31 Minutos, expuso que todo se debe al resentimiento, que explotó durante el estallido social. “Se había hecho una bolsa grande de resentimiento y eso explotó y eso genera odiosidad. Eso pasó con el estallido, que toda postura era fascista o de un izquierdismo. La palabras de Mañalich, por ejemplo, se basó en que había un virus, que están acechando y era el comunismo y eso no lo escuchaba del 87”.

“No me gusta el canuterío tipo comunismo, porque lo encuentro canuto, pero puedo convivir con ellos. Cuando empieza ese tono significa que hay que exterminar un virus, y esa lógica primó en Chile y los que la conocemos no la queremos”.

Para finalizar, Díaz se refirió a la importancia cultural de 31 Minutos en la sociedad chilena y sostuvo que “nuestra pretensión siempre ha sido ser artistas populares, y podemos tener opinión y todo, pero los niños, son como la pelota, no se manchan, 31 Minutos tampoco se mancha con esto”.

“Nosotros queremos que los hijos de Kast nos sigan escuchando, porque nos va a servir para encontrarnos con ellos. Si algún gusto nos hemos dado, es que somos bien recibidos en todas partes”, cerró.