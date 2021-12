“Mi lugar es con ella”: Carlos Caszely se retiró de “El Discípulo del Chef” por problema de salud de su esposa

“Yo como capitán doy un paso al frente”, dijo Carlos Caszely en El Discípulo del Chef durante el capítulo del jueves. El equipo azul había perdido en la competencia y, antes que la chef Carolina Bazán dijera quién se iba eliminado, el exfutbolista optó por retirarse.

“Cuando me invitaron a este programa, me sentí honrado, porque yo no sé cocinar. La embarré muchas veces, pero en otras acertamos, y me encontré con varios compañeros que sabían cocinar más que yo, y uno tiene que saber retirarse a tiempo”, expresó el ex valor de Colo Colo.

Sin embargo, no sólo se trataba de un asunto culinario, sino más bien personal. Su esposa, María de los Ángeles Herrera, con quien lleva casi 50 años de matrimonio, tuvo un problema de salud.

“Cuando la internaron de nuevo, decidí que mi lugar es con ella. El programa me gusta mucho, pero es mi señora, el amor de mi vida“, manifestó Carlos Caszely tras su salida de El Discípulo del Chef.

“Cuando pasó, dejé todo de lado”

En conversación con Las Últimas Noticias, Carlos Caszely recordó que su mujer tuvo un cáncer a la columna en 2018. Recientemente, mientras se realizaba exámenes de sangre rutinarios, a María de los Ángeles le detectaron anemia aguda y debió ser hospitalizada.

“Cuando pasó eso, dejé todo de lado. Nadie sabía eso. No quise traspasar a la gente del programa esa preocupación, esa pena interna… a veces uno tiene que hacer la sonrisa del payaso: estar triste por dentro y andar con una sonrisa siempre”, expresó el exjugador.

De este modo, profundizó en la situación. “Cuando uno tiene una compañera por casi 50 años, uno no tiene que estar con ella un ciento por ciento, uno tiene que estar un doscientos por ciento con ella. Y bueno, eso no lo sabía el grupo en todo caso, sólo una periodista del canal”, comentó.

También confesó que a su mujer “no le gustó mucho” que dejara el programa y que ahora se encuentra “mucho mejor”, tras salir de la burbuja sanitaria en la que se encontraba. “Ahora estamos en la casa, pero no puede recibir a gente porque se tiene que recuperar bien”.