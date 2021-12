“Fue un acosador horrible”: Mon Laferte reveló desagradables momentos que vivió con productor durante su paso por Rojo

Durante la jornada del martes, la cantante nacional, Montserrat Bustamante Laferte, más conocida como Mon Laferte, participó de una conferencia de prensa en México, bajo el margen de las presentaciones que realiza en el Teatro Metropólitan.

En la instancia, Laferte abordó su paso por el programa de TVN, Rojo, aunque nunca lo ejemplificó como tal.

Las declaraciones de Mon Laferte sobre productor de Rojo

“Cuando yo tenía 18 años, entré a un programa de televisión de concursos en Chile. Y entonces me acuerdo que yo llegué con mis canciones porque yo componía mis canciones, no sé, desde los 13 años”, comenzó contando la intérprete.

“Entonces yo llego muy emocionada con mis canciones y le digo: ‘Estas son mis canciones y quiero grabarlas’. Me dice: ‘No, no, no’. Ni siquiera las quiso escuchar”, recordó la autora de Amor Completo.

Asimismo, la ganadora de diversos Grammys agregó que en ese momento, el sujeto le explicó que “yo ya tengo las canciones que yo quiero que grabes y no sé qué, y me dio las canciones“.

Según lo que constato el medio Tiempo X, Mon Laferte debía cantar las canciones por acuerdo contractual, pero según lo que indicó se “sentía muy frustrada porque ni siquiera me escucharon, yo era una niña y nunca me tomaron muy en serio en ese tiempo”.

Bajo este contexto, Mon Laferte explicó que “ese señor, ese productor, fue un acosador horrible“.

“Me acosó los cinco años que estuve trabajando en ese programa de televisión y me la pasé muy mal. Entonces hoy, muchos años después, tener un Grammy Latino que diga como Mejor Álbum Cantautora, que digo que eso no valida que sea el mejor álbum de cantautor porque siento que hay mucha música increíble, por eso puse así como ‘mira, mira a quien no dejaste grabar sus canciones, pues aquí estoy unos años después’“, sentenció.