Madre de uno de los conscriptos de Putre exige que la justicia ordinaria civil tome el caso

Nicole Ortega, madre de Ariel Indo, conscripto que fue hospitalizado tras haber participado de la fatal marcha militar en Putre, se refirió al debate que se ha generado en torno a qué entidad debe ser la responsable de la investigación del caso.

Esto debido a que ante este caso, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidente de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, solicitó que este pasara a la justicia militar.

Sin embargo, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señaló que “las debe investigar la justicia ordinaria”.

En conversación con T13, Ortega aclaró que lo ocurrido no fue algo que solo acabó con la vida de Franco Vargas, sino que repercutió a todos los que participaron de la marcha. “Siempre se habla del caso de Franco, pero nunca se habla de qué pasó con los chicos y las vulneraciones de derechos que recibieron”.

En esa línea, agregó que como madres desean que la investigación se realice lo antes posible. “Franco no tuvo tiempo, los chicos de nosotros tampoco. Se les negó salud, la libertad de expresión, se les negó el derecho a tener comida. No tenemos tiempo. Así como ellos no tuvieron el tiempo con nuestros hijos, con Franco, con ninguno, nosotros tampoco tenemos el tiempo”.

“Queremos que la justicia civil tome el caso”

Finalmente, señaló que como parte del círculo cercano y afectado “queremos que esto se decida de una vez por todas, qué justicia lo va a tomar, si militar o civil. De todas maneras queremos que la justicia ordinaria civil tome el caso”.

Cabe mencionar que esta investigación tiene como foco la muerte de Franco Vargas, joven de 19 años que falleció el 27 de abril durante una marcha de instrucción realizada a ocho kilómetros de Putre, en el sector de Pacollo, Región de Arica y Parinacota.