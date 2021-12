Cecilia habló de su gran amistad con Mon Laferte: “Yo la quiero mucho”

Una bella relación de amistad y respeto es la que mantienen las destacadas cantantes nacionales Cecilia Pantoja y Mon Laferte.

Así lo reconoció “la Incomparable” previo a participar como invitada especial en el 4to Festival de la Voz Juvenil, evento realizado en su tierra natal, Tomé, en la Región del Biobío.

La artista de 78 años llegó con un atuendo negro con brillantes al punto de prensa realizado en la ciudad tomecina en donde se refirió a la autora de Tu falta de querer.

“Lo hace muy bien Mon y la tuve en mi casa, estuvo muy bien”, expresó a ADN.cl la cantante. “La felicito y ha hecho una gran labor”, dijo sobre la carrera musical de su colega quien ganó un Latin Grammy como Mejor Álbum Cantautor gracias a su disco Seis.

“Es mi amiga, me mandó unos cuadros hermosos, yo la quiero mucho y le deseo lo mejor “, agregó Cecilia Pantoja sobre Mon Laferte quien destacó lo importante que ha sido realizar su carrera desde México.

Hay que señalar que fue el pasado 19 de noviembre cuando Mon Laferte recibió el señalado galardón. Para celebrar, la artista viñamarina recordó un complicado episodio a inicios de su carrera musical.

“Para el productor que no me dejó grabar mis canciones cuando era chiquita. ¡Mirá de quién te burlás!: Tengo 7 discos y todos son con mis propias canciones. Me creo mucho“, expresó entonces la artista que actualmente está de gira por México -tras presentarse en Estados Unidos- y que está a pocos meses de convertirse en madre de su primer hijo.

Revisa aquí el video de Cecilia sobre Mon:

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bMSRqY","duration":"00:01:06","type":"video","download":""}]}