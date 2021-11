Grammy Awards 2022: Mon Laferte fue nominada en la categoría Mejor Álbum Regional Mexicano

Como cada fin de año, la Academia de Grabación Estodunidense anunció los nominados para la versión 2022 de los Grammy Awards, que este año tiene como artista más nominado a Jon Batiste con 11 nominaciones y a Mon Laferte como representante de los artistas chilenos.

“Estamos emocionados de dar el inicio de la temporada de los Grammy” expresó el CEO de la Academia de Grabación Harvey Mason Jr, desde el Museo del Grammy en Los Ángeles, quien explicó que por primera vez en 30 años se aumentará de 8 a 10 nominados en las categorías centrales, con el fin de “tener más espacio para la música, los artistas y la conexión con la gente”.

Además, se informó que este año los nominados fueron elegidos directamente por los integrantes de la academia, recibiendo un récord de votaciones aumentando en un 17% respecto a la votación del 2021.

La ceremonia de nominación contó con la participación de la banda de K-Pop BTS, además de el cocho veces ganador del Grammy Finneas, la siete veces ganadora del galardón Billie Eilish, la cuatro veces ganadora del gramófono H.E.R.; al igual que la animadora de “CBS Mornings” Gayle King, los integrantes de la banda de rock Måneskin, entre muchos otros.

Este año, Jon Batistes es el artista más nominado con 11 nominaciones incluyendo Álbum del año y Grabación del año. En cuanto a las mujeres las artistas Doja Cat y H.E.R son las cantantes más nominadas con 8 categorías.

Por su parte, el rapero Jay-Z hizo historia y se convirtió en el artista musical más nominado a los Grammy con un total de 83 nominaciones a los largo de su carrera, luego de sumar otros tres para la versión 2022 de los galardones.

En la vereda de los músicos nacionales, la cantante Mon Laferte recibió una nominación en los Grammy Awards 2022, por su álbum SEIS, en la categoría a Mejor Álbum Regional Mexicano.

La versión 2022 de los Grammy Awards se llevará a cabo el próximo domingo 23 de enero, en la Crypto.com Arena, antes conocido como el Staples Center, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Para conocer la lista completa con las 86 categorías y sus nominados lo puedes hacer a través del siguiente link.

