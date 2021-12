“Está gigante”: Juan Pedro Verdier y Karen Bejarano presumieron a su hijo en redes

Estas últimas horas, Juan Pedro Verdier compartió una foto de su hijo Guillermo, junto a Karen Bejarano.

El comunicador publicó una foto de su hijo de 13 años en su cuenta de Instagram mostrando lo grande que está su hijo con la cantante. “Está gigante”, escribió el orgulloso padre.

“Oh, por Dios. ¡Qué niño más divino hemos criado!”, añadió Karen Bejarano en la fotografía de su hijo publicada por su pareja, Juan Pedro Verdier, con quien está en una relación hace 17 años.

Hay que recordar que este año no ha sido sencillo para ex Mekano. En abril enfrentó un colapso en su salud mental que la llevó a estar internada para lograr recuperarse. “Salir de mi cama y ganarle a la gran depresión en la que he estado este último tiempo, no ha sido para nada fácil”, dijo en una entrevista posterior, en septiembre de este año.

“Han sido años complejos los q me han azotado y removido, incluso cosas que creía ya no eran parte de mis traumas, pero no, ahí estaban… mirándome a la cara y diciéndome: ‘No, de mí no te has escapado, ni lo harás fácilmente'”, contó sobre su lucha contra la depresión.

Por su parte, Juan Pedro Verdier ha apoyado públicamente a su pareja. “¡Te amo! Gracias por siempre mirarme con amor, darme tu cariño incondicional y compartir tu tiempo junto a mi. Eres bendición”, escribió en abril.

De la misma forma, el comunicador también se ha enfrentado a complicados escenarios con su salud. En octubre, compartió una fotografía mientras estaba hospitalizado.

“Sólo quiero sentirme bien al menos un rato, un par de meses sin la constante presión, el bruxismo, la pierna operada, dos hernias en la columna, una discopatía y una carga emocional brutal”, describió Juan Pedro Verdier sobre su estado de salud en ese entonces.