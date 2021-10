Juan Pedro Verdier relató que atraviesa complicado estado de salud: “Sólo quiero sentirme bien”

Durante estas últimas horas, Juan Pedro Verdier compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece hospitalizado.

En la foto se ve al comunicador audiovisual conectado a un suero y con un camisón clínico, imagen que acompañó con un duro mensaje.

“Sólo quiero sentirme bien al menos un rato, un par de meses sin la constante presión, el bruxismo, la pierna operada, dos hernias en la columna, una discopatía y una carga emocional brutal”, describió Juan Pedro Verdier sobre su estado de salud.

“Cefalea de racimo, me hicieron un scanner y me dieron drogas, de las fomes, ahora descansar hasta recuperar un poco de fuerza. ‘Qué se mejore caballero, son $178.000′”, ironizó.

Ante esto, la esposa del comunicador, Karen Bejarano, le dejó un mensaje en la publicación compartida en su cuenta de Instagram. “Mi vida, sé todo lo que pasas a diario y me angustia tanto verte así. ¡Te amo y vamos a estar bien, te lo prometo!”, le respondió.

Hay que señalar que, a inicios de este año, la cantante también atravesó un complejo momento de salud. En detalle, estuvo internada en un centro psiquiátrico para tratar su salud mental.

“Aquí estoy… sin máscaras, sin maquillaje y sin miedo de decir que lo he pasado mal, muy mal. Han sido años complejos los que me han azotado y removido, incluso cosas que creía ya no eran parte de mis traumas, pero no, ahí estaban… mirándome a la cara y diciéndome: ‘No, de mi no te has escapado, ni lo harás fácilmente’”, expresó entonces la artista.