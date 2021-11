“Qué se j… este tipo”: Bajista de Faith No More lanzó dura crítica contra José Antonio Kast

Una inesperada declaración realizó el bajista de Faith No More, Billy Gould, estas últimas horas, sobre José Antonio Kast.

El músico expresó sus declaraciones en una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, en donde cuestionó la candidatura de la carta del Partido Republicano.

“Las palabras ‘de derecha’, ‘fascista’ se usan mucho en estos días, y la gente a menudo parece considerarlas como exageraciones. No en el caso de estas próximas elecciones en Chile, con ‘este tipo'”, comenzó sus mensajes el artista.

The words "right wing", "fascist" get thrown around a lot these days, and people often seem to consider them as exaggerations. Not in the case of this next election in Chile, with "this guy": https://t.co/fqrvcO95GX

— Billy Gould (@MRGOULD) November 25, 2021