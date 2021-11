Survivor Series: Cuándo, dónde y cómo ver el próximo evento de WWE

Este domingo 21 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del evento de lucha libre WWE Survivor Series, donde las marcas RAW y SmackDown se enfrentarán para definir a la mejor de la compañía.

Survivor Series es uno de los cuatro grandes eventos del año (junto a Royal Rumble, Wrestlemania y SummerSlam), y que de cierta manera dará el cierre a algunas historias y el inicio a otras de cara al máximo evento luchístico.

El evento de WWE Survivor Series se realizará este domingo 21 de noviembre. El kickoff arrancará a las 21:00 horas, dando paso al evento central a contar de las 22:00 horas.

El kickoff de Survivor Series se podrá ver por el canal oficial de WWE en Youtube, mientras que el evento se podrá ver por WWE Network o por Fox Sports.

