Shaquille O’Neal confesó que no comparte fácilmente su fortuna con sus hijos: “No somos ricos, yo soy rico”

Tras consagrarse como una de las grandes estrellas de la NBA, Shaquille O’Neal, logró consolidar una fortuna que se estima en 400 millones de dólares aproximadamente, suma que reconoció no compartir de manera sencilla con su familia.

“Mis hijos son mayores ahora. Se enfadaron conmigo. No estoy realmente molesto, pero no entienden. Les digo todo el tiempo. No somos ricos, yo soy rico”, relató en una entrevista para el podcast Earn your leisure, reproducido por el Clarín.

O’Neal explicó que su modelo de crianza tiene que ver con el esfuerzo, pues si sus hijos no se esfuerzan, estudian o trabajan, no verán nada de lo que él recibió durante su exitosa carrera.

“Debes tener una licenciatura o una maestría y luego, si quieres que invierta en una de tus empresas, tendrás que presentarla, tráemelo. Te lo haré saber, no te voy a dar nada”, aseguró el pivot.

Bajo este contexto, el deportista realizó hincapié en que los estudios son prioridad. “Hay una regla: la educación. No me importa si juegas baloncesto. No me importa nada de eso. Tengo seis hijos. Me gustaría un médico, un farmacéutico, un abogado, alguien que sea dueño de varios negocios y alguien que se haga cargo de mi negocio. Pero les digo que no se lo voy a dar. Tienes que ganártelo” sentenció Shaquille O’Neal.