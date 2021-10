Horóscopo Chino 2022: Ángeles Lasso adelantó algunas de sus predicciones para el próximo año

Fin de año se acerca a pasos agigantados y con él llegan las predicciones de las figuras de la astrología, que buscan mirar hacia el futuro y contarnos lo que nos depara el 2022. Es por eso que el Ciudadano ADN conversó con la astróloga y escritora Ángeles Lasso, quien habló de su nuevo libro sobre el Horóscopo Chino 2022.

Este próximo año, el 2022, corresponde en el horóscopo chino al tigre de agua. “El tigre es el más revolucionario de todos los animales, es un revolución amorosa, porque no tiene la violencia del búfalo, es mucho más renovador, es más creativo, más artístico, de alguna manera quiere cambiar al mundo, pero mucho más amorosamente, aún cuando no podemos decir que no va haber violencia, porque si la va haber“, detalló Lasso.

De igual forma, la astróloga precisó “que además viene en el elemento agua, que es un elemento esencialmente emocional, por lo tanto donde más nos afecta es en la manera de relacionarnos entre nosotros”.

Es más dentro de su libro sobre el Horóscopo chino, en el tercer capítulo, Lasso le dedicada un espacio a la relación entre las personas según sus características, “porque creo que esa es la pega mas fuerte en estos dos años que viene, es como vivimos todos juntos en armonía, porque hasta aquí la armonía la vemos bien de lejos, habemos puros grupos separados y enemistados los unos con los otros a morir”, sostuvo.

Un cambio a las religiones

“El tigre es comunitario, busca cambiar, pero cambiar desde adentro, vamos a ver grandes cambios, en todo lo que se relaciona con las religiones, los misticismos, la espiritualidad, nos vamos a sorprender de como las propias religiones tradicionales van a manifestar cambios notables”, añadió Lasso.

Asimismo, la astróloga preciso que “se va a exigir mucho más de las relaciones públicas, de los derechos de todos para todos”, esto pues “el tigre busca emparejar la educación, la salud, los derechos, desde el fondo, va cambiar la forma de entender el mundo, con mucho más compresión entre nosotros. Estamos evolucionando como humanidad”.

De igual forma Lasso detalló que para el 2022 nos esperan las caídas de las fronteras limitantes, así como un cambio en la percepción de los lideres políticos, a lo que explicó: “los gobernantes van empezar a vivir un gran cambio, viene revolucionando mucho la juventud a los mayores, hay un cambio generacional notable”.

De igual forma Lasso manifestó la existencia de “una alza tremenda del poder femenino. El patriarcado está cayendo y eso tiene consecuencia en todo, en la economía en el políticamente, en todas parte, donde tú quieras verlo”.

Con miras a que nueva constitución

Con vista en nuestra sociedad, Lasso se refirió al desarrollo de la nueva Constitución, a lo que expresó: “Se prevén vientos tormentosos, bastante tormentosos, porque hay gente que no tienen interés de que esto prospere y van a estar entusiasmados poniendo palitos en las ruedas y eso ya se ha visto, pero sin embargo el proceso es más fuerte que las personas y vamos encaminados a ser un ejemplo mundial“.

De esta forma, la astróloga sostuvo que la nueva constitución “va a llegar a buen fin y vamos a lograr tener una Constitución que nos representa a todos por primera vez en la historia”.

En esa misma línea Ángeles habló sobre el cambio de paradigmas que ha presentado la sociedad mundial y expuso: “El neoliberalismo junto con el patriarcado, la verdad no han sido buenos para la humanidad, no han sido buena para la gente que no tenía como defenderse, yo creo que esa es la características más grande que tiene el tigre. El tigre defiende a los que no tiene como defenderse, el tigre es un misionero. El tigre es un soñador, un revolucionario llego de buenas intenciones”.

Paciencia para los cambios

Pese a lo anterior, Lasso fue tajante y expresó que “no podemos esperar que antes de 2031 este proceso esté terminado, porque lleva 12 años, primero los años de metal con la mente, ahora vamos a entrar a los años de agua y vamos a empezar a sentir muchas emociones, a ver como cambia la manera de dirigir el mundo, van a ser dos años nuevamente y luego va a venir la madera, que todo lo cambia”.

“Cuando nos sintamos más o menos parados, va venir el fuego, que hace limpieza total, ahí si que vamos atener años bien potentes y terminaremos con la tierra, que ya empieza la reconstrucción, la nueva manera de vivir, que la vamos a completar el 2031 cuando se complete el ciclo”, completó,

De igual forma, Lasso predijo que en la clase política “caerán algunos poderosos pues estallarán situaciones de corrupción que quedaran expuestos a la vista pública de manera que sus responsables ya no podrán salir indemnes como era la costumbre del país”. “Se están acabado las clases de ética“, agregó con ironía la astróloga.

El agua, la gran protagonista

“El agua va estar muy presente en todos los sentidos, desde la sequía, en el sur con harta inundación, y la intervención de las mineras, que es un desastre espantoso, el tema de los glaciares se están derritiendo y las minera hacen unos atentados a los glaciares, una cosa aterradora, todo tiene consecuencias”, explicó Lasso.

De esta forma explicó que “un año de agua es bueno para los signos de aire y de tierra, porque el agua aumenta su patrimonio, tanto emocional como material, les permite crear nuevos proyectos, crecer, son realmente los más favorecido. Los de metal tenemos que sensibilizarnos porque somos muy mente, todos son escépticos”.

De esta forma para los elementos de fuego se viene “un proceso muy divertido porque va haber gente de fuego qué va estar pasándola mal porque el agua apaga el fuego. Pero van haber algunos de fuego muy astutos, que se van a poner debajo de las emociones de las aguas, y al hacerla hervir y van crear vapor y con el vapor se mueven hasta las locomotoras, son eso los que van atener éxito“.

Y por último, Lasso explicó que los elementos de agua “tienen que tener cuidado con sus emociones, porque mucha agua te asfixias, mucho drama”.

El libro del Horóscopo Chino 2022 de Ángeles Lasso ya se encuentra disponible en las librerías y se lanzará de manera oficial en el Festival de Autores, FIS 2021 este lunes 25 de octubre a las 20:00hrs.