Actriz Luz Jiménez reveló complicado momento en su salud

Este fin de semana la actriz Luz Jiménez reveló que se encuentra pasando un complejo momento en su salud.

La intérprete de 86 años se sinceró en una reciente entrevista en donde explicó que ha enfrentado problemas con su vista.

“Avanza silenciosamente. Es una falla ocular, en cierto modo, hereditaria, pero que también puede aparecerle a cualquier persona y en cualquier minuto”, relató sobre su degeneración macular que enfrenta, diagnostico que se le dio hace seis años.

“He tenido algunos problemas con mi vista, pero puedo vivir con eso. Lo que más me complica es que me está afectando para leer, y eso para mí es fundamental”, contó la destacada actriz que formó parte de importantes teleseries de la TV chilena como Romané, El circo de las Montini o La Fiera; entre decenas de títulos.

“Me cuido en la alimentación y tomo vitaminas, pero no mucho más, pero el doctor, hasta el momento, me dice que no voy a perder la vista en un cien por ciento. La vista es lo último que uno quiere perder”, añadió.

Por estos días, la actriz de 86 años se encuentra participando en una obra inspirada en estos problemas de salud: Preludio, dedicada a quienes pierden su campo visual.

Degeneración macular

La enfermedad ha impactado negativamente en el bolsillo de la actriz Luz Jiménez; sin embargo, gracias a la ayuda de ChileActores ha logrado costear parte del tratamiento.

“Yo tengo Fonasa, así que ahora estoy profundamente agradecida porque ChileActores me empezó a ayudar. No me han tocado ofertas de obras o papeles con mucho texto, entonces, lo que hago es que traspaso todo a un papel y lo escribo con letras bien grandes”, relató.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la degeneración macular “es un trastorno ocular que destruye lentamente la visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura y la visualización de detalles finos”.