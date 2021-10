Laura Prieto sufrió serias complicaciones por infección: le afectó los riñones

Laura Prieto no lo ha pasado bien. Es que la modelo sufrió una seria complicación de salud a causa de una infección urinaria.

La uruguaya lo contó en sus redes sociales, donde transparentó todo lo que ha padecido durante los últimos días.

Así, la ex Yingo respondió preguntas de sus seguidores, donde de inmediato le consultaron qué le había pasado.

“Pielonefritis (inflamación al riñón)”, contestó Prieto, dejando claro que la patología que la tuvo tan afectada no era tan simple.

Laura Prieto y su salud

Laura reveló que “tengo infección urinaria crónica (tengo una uretra más chica de lo normal)”.

Y agregó que “eso me causa infección urinaria con facilidad y ahora el bicho se aburrió de darme solo infección urinaria, así que subió a los riñones”.

Entonces le consultaron cómo se dio cuenta que sus riñones estaban afectados. “Venía hace días muy cansada, decaída. Después me dio laringitis y no mejoraba… Hace años que sufro esto y conozco mi cuerpo, así que me hice exámenes y salió el resultado”, expresó.

Incluso, la ex Calle 7 indicó que “por suerte caché al tiro porque la vez anterior terminé internada”.

Por eso, Laura Prieto reflexionó al final que es “súper importante que conozcamos nuestro cuerpo y que consultemos al médico”.