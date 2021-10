“Sentí que se me iba de las manos”: Laura Prieto se refirió a las dificultades de vivir con bipolaridad

Normalmente, la modelo y actriz Laura Prieto se encarga de mantener actualizado a sus seguidores, con noticias de sus próximos proyectos o algunos aspectos de su vida.

Bajo el contexto del Día de la Salud Mental, la uruguaya estuvo invitada al espacio de Canal 13, Aquí Somos Todos, instancia en la que aprovechó de conversar sobre la relevancia de la conmemoración.

Asimismo, Laura habló sobre su situación personal, debido a que hace 10 años fue diagnosticada con trastorno bipolar.

El diagnóstico de Laura Prieto: “No podía yo sola”

“Empecé hace como 10 años con cambios de humor y depresiones bastante fuertes, que me alteraban el ánimo, de repente quería estar acostada todo el día y me preguntaba por qué si me iba bien” comenzó contando la también cantante.

Bajo la misma, Laura Prieto reveló que “por periodos de estrés que te llevan a olvidarte de todas las cosas buenas que tienes”, aprovechando también la instancia para agregar que en un momento indicado tuvo que pedir ayuda.

“Fue bastante difícil para mí, hasta que en un minuto sentí que se me iba de las manos y dije ‘no, yo tengo que buscar ayuda'” dijo.

Siguiendo con lo anterior, Prieto indicó que “Yo soy bipolar, diagnosticada hace 10 años y yo fui de esas que decía: ‘¿Para qué te vas a medicar?’ Ahí me di cuenta de que no podía yo sola hacerme cargo de mi estado de ánimo, no dependía de mí (…) Es súper importante entender cuando uno no puede solo y no tiene nada de malo”.

“Cuando uno asume y se hace cargo de decir ‘ya, yo tengo esto’ llegan las etiquetas (…)muchas veces fui juzgada por amistades y parejas… Si yo sigo un tratamiento al pie de la letra, me hago cargo, voy a terapia y me cuido para tener una vida totalmente normal” sentenció.