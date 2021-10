¿Ya despertaron a Green Day? La broma viral que recibe a octubre ya se apoderó de internet

Como cada primero de octubre Green Day se volvió tendencia en redes sociales gracias a una de sus canciones más populares.

Recordar a la banda se volvió una tradición para sus fanáticos quienes recuerdan a Wake Me Up When September Ends (“Despiértame cuando termine septiembre”), exitosa canción de 2004 que forma parte de su álbum American Idiot.

Tal como dice la letra, los fanáticos de Green Day bromean con “despertar” a la banda, o al propio Billie Joe Armstrong -su vocalista- el primero de octubre cuando septiembre ya terminó.

La viralización de la broma es tan amplia como la popularidad de la canción, la que incluso ocupa el lugar número 94 de las 100 mejores canciones del siglo XXI, según la revista Rolling Stone.

Según contó Billie en MTV, esta canción fue escrita por él sobre su padre, quien murió en septiembre de 1982 tras sufrir un cáncer al esófago. En ese entonces, el cantante tenía sólo 10 años.

“Es difícil de cantar, pero definitivamente terapéutico, porque se trata del fallecimiento de alguien que amas”, dijo sobre Wake Me Up When September Ends.

Revisa aquí las reacciones en redes sociales:

El cantante de Green Day después de despertarse y ver los mismos memes de siempre. pic.twitter.com/P8pFE842uf — Pablon't 🎮📻🎬 (@_Tripledemiga) October 1, 2021

Felicidades a los fans de Green Day que hoy se despiertan al fin — Sheispooky 🦇🎃🇮🇨 (@Sheishieteosho) October 1, 2021

SEPTIEMBRE: TERMINA EL HUEON DE GREEN DAY: pic.twitter.com/PFSQFdqn4p — WnFeliz 🦜(ノಠ益⚫)ノ🔪 (@wnfeliz) September 30, 2021

los fans de green day ahora que septiembre ha acabado pic.twitter.com/32rZCOLpRD — 🤹🏻 (@akapoulainne) September 30, 2021

A despertar al de green day gente pic.twitter.com/Zn94YotZFC — spooky Jack 击🦖 (@ratonpunketo0) October 1, 2021

xavales tenemos q despertar a los green day acordarse pic.twitter.com/wODDQAopRY — the rocky homo picture show (@castapelia) October 1, 2021

*1 de octubre* Los de Green Day: pic.twitter.com/spEr2Lvf4W — Fumeke (@ViejoFumeke) October 1, 2021