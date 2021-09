“El Agente Topo” sigue sorprendiendo: Sergio Chamy fue elegido como “Persona Mayor Destacada 2021”

Miembros de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile eligieron en una votación que se desarrolló en modalidad online a Sergio Chamy, protagonista del documental “El Agente Topo”, como “Persona Mayor Destacada 2021″.

El reconocimiento entregado por la institución apunta a “una persona mayor que se haya destacado por su trayectoria, vigencia y logros en alguna disciplina o actividad en particular”.

De esta forma, el ganador del documental, nominado en los últimos premios Oscar, agradeció en un video el estímulo que se le entregará conferido el próximo sábado 2 de octubre, en el marco del XXV Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología de Chile, que se realizará en modalidad virtual.

Antes de la fama, la vida de Sergio Chamy, estuvo llena de mucho esfuerzo, puesto que a los 17 años llegó a trabajar con su padre en una tienda de ropa en Recoleta, donde estuvo hasta la crisis económica de los años 80. Después, probó con un almacén de abarrotes y al retorno a la democracia ingresó al Programa de Ocupación para Jefes de Hogar.

Sin embargo, la jubilación y el fallecimiento de su esposa cambiaron su vida por completo. “Ella tenía mucha creatividad, ¿sabe?, pintaba cuadros, tejía. Entonces, despertaba en la mañana y todo me recordaba a ella: pensar que mi señora aquí, mi señora allá. Me anduve bajoneando demasiado. Y empecé a vagabundear. ¿Sabe qué hacía? Iba al mall. Pero, llegó el momento en que el mall me tenía aburrido”, explicó el mismo Chamy a El Mercurio.

Pese a todo, en solo un par de meses, Sergio Chamy pasó del anonimato a estar en la ceremonia de los Oscar 2021.