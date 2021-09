Paty López se casó por cuarta vez con su pareja y le hizo una romántica dedicatoria en redes

Estas últimas horas la actriz Paty López contó en sus redes sociales que se casó por cuarta vez con su esposo Izidor Leitinger.

Así lo comunicó a través de unas publicaciones de Instagram que mostraban la torta de su boda. En tanto, este miércoles añadió en dicha plataforma una serie de fotos junto a su marido, quien es su pareja hace diez años.

“Me siento tranquila, confiada, y feliz. Por que hoy la vida me regala el ser parte de una familia amorosa que me quiere y cuida. Estoy rodeada por la impresionante naturaleza verde de Eslovenia que me recuerda el sur de mi amado país”, dijo sobre el país en el que se encuentra con su marido.

“No me siento lejos. Después de tanto dolor, es lo que mi cuerpo y alma necesitan. No dejes de soñar”, expresó Paty a su esposo en una de las tres fotografías que compartió junto a él.

“Entre romeros, flores y la hermosa naturaleza eslovena, iniciamos una nueva etapa juntos”, agregó Paty López en un nuevo texto junto a una fotografía con su esposo.

Hay que señalar que Izidor y Paty se casaron por primera vez en Uruguay, tras un retiro de seis meses. Su última ceremonia fue en Chile, en donde se casaron a fines de año en un campo.

“La disciplina espiritual, te convierte en más humano. La gente piensa que meditar o ser espiritual es como ser ‘bueno’, vestirse de blanco, tomar pura agua y levitar. Al contrario, yo siento mis emociones mucho más intensamente que antes, solo que ya no las guardo, las sé canalizar, las muevo y puedo ir expandiendo mi experiencia de amor”, dijo la actriz entonces a ADN.