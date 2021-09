The Crown, la gran favorita, busca romper récord en los Premios Emmy 2021

Con 24 nominaciones, la serie de Netflix, The Crown, buscará hacer historia en los Premios Emmy 2021, ceremonia que se celebra este domingo, 19 de septiembre, en la ciudad de Los Ángeles, California.

La transformación de la televisión y el consumo del contenido por suscripción es algo que se ha venido gestando con el tiempo con Netflix a la cabeza. Eso se debe a la popularidad de este tipo de plataformas, impulsada por producciones de altísimo nivel, como The Crown.

De hecho, este año es The Crown, de Netflix, la gran favorita en los Premios Emmy 2021, una ceremonia que vuelve a la presencialidad en medio de la pandemia del Covid-19. Cabe destacar que la gala establece un estricto protocolo que exige, entre otras cosas, la vacunación completa de los invitados.

¿Cuál es el reto de The Crown en los Premios Emmy 2021?

The Crown enfrenta en esta oportunidad un reto enorme: vencer a The Mandalorian, la serie del universo de Star Wars, disponible en Disney Plus.

Así como The Crown, The Mandalorian tiene 24 nominaciones a los Premios Emmy 2021. Por esto, la ceremonia de este año está considerada como una guerra del streaming.

The Crown tiene cuatro temporadas disponibles en Netflix y una quinta en proceso. La serie cuenta la historia de la monarquía británica. La incorporación de Lady Di en la última temporada significó una revolución entre los suscriptores de la grande de streaming.

Entre las categorías en las que está nominada The Crown destaca una de las más importantes, Mejor Drama. De ganar, Netflix se impondría como la plataforma más importante de televisión por suscripción.

