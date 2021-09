Paz Bascuñán confesó el rechazo que le produjo malvado personaje de “Demente”

Paz Bascuñán hizo varias revelaciones en un Instagram Live, donde habló de su personaje de Teresa Betancourt en Demente.

Pero lejos la más llamativa fue la que expresó respecto a uno de los personajes de la teleserie y lo que le pasó con el actor que lo interpretaba.

“Es demasiado psicópata. A mí me producía rechazo cuando leía los capítulos y cuando veía a Andrés (Velasco) en el canal, como que me caía mal. Me daba también un rechazo”, expresó sobre el personaje de Dante.

La figura de Mega indicó que “es fuerte. Yo creo que debe ser interesante lo que le debe pasar a él, porque su personaje es muy maquiavélico y sórdido. Es muy abrumador. Pasa algo, que como el espectador ya sabe, se vuelve una especie de cómplice suyo, y empieza a ver todo de una forma distinta”.

Paz Bascuñán y su experiencia Demente

Lo más loco de todo es que Paz no conocía en la vida real a Velasco, porque no habían tenido oportunidad de trabajar juntos.

“Es un tipo muy agradable y divertido, muy distinto a lo que uno ve ahora en pantalla. Siempre te está haciendo reír, es un amor, alejado de este personaje tan oscuro”, manifestó.

En tanto, Paz Bascuñán adelantó que todo lo que queda de la teleserie Demente “los capítulos vendrán muy terribles y violentos”, sobre todo ahora que se sabe que Dante es el secuestrador de Mateo.