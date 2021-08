Ignacia Allamand celebró su cumpleaños número 40: “No lo puedo creer”

Este domingo, Ignacia Allamand celebró su cumpleaños número 40 y compartió el festejo en sus redes sociales.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de ella junto a una de su torta de cumpleaños, imágenes que acompañó con un mensaje dirigido a sus más de 205 mil seguidores.

“Que todas las celebraciones de cumpleaños terminen con los dedos y la boca llenos de torta”, comenzó el texto publicado en la tarde de esta jornada.

Y luego añadió: “Gracias a los que vinieron, gracias también por sus mensajes, por el cariño de siempre y la buena onda. No puedo creer que ya llevo 40 años hinchando las pelotas en este mundo y lo que me falta”.

“Abrazo a todos. Tomen agüita. Otro día les escribo un texto largo y reflexivo y les doy la lata sobre cumplir años. Ténganme paciencia. Gracias totales”, finalizó Ignacia Allamand en el mensaje de su cumpleaños publicado en su cuenta de Instagram.

Hay que señalar que la actriz de 40 años suele utilizar esta red social para sincerarse sobre su depresión.

En julio, Ignacia se refirió en Instagram a su enfermedad, instancia en la que explicó su ausencia durante ese tiempo de las redes. “A veces me voy para dentro y necesito dormir y comer y dormir y comer y dormir un poco más”, dijo entonces.

“Para mí se presenta como un monstruo que me acecha, no me deja pensar bien y me quita la energía. Me invaden tristezas que no entiendo y me consumen ansiedades sin explicación”, detalló en otra oportunidad.