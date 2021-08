Daniella Chávez se indignó con “broma” de Monserrat Álvarez tras acoso que vivió con fiscalizadores del Minsal

No le gustó para nada. La broma que lanzó en el Contigo en la Mañana Monserrat Álvarez terminó indignando a Daniella Chávez durante la tarde del viernes.

La conductora abordó el tema del acoso que sufrió la rubia por parte del Minsal, donde los fiscalizadores iban varias veces al día a “revisar” su cuarentena.

“Me informan de la Seremi que le tomaron la temperatura a todos los fiscalizadores a la salida de la casa de Daniella Chávez, como medida precautoria, jajá”, lanzó la animadora de CHV.

Y agregó “qué ordinario el chiste. ¿Saben qué? Yo antes de trabajar en este matinal no era así. Yo me he puesto así, ustedes me han puesto así”.

Daniella Chávez furiosa

El chiste de Álvarez no le hizo ni una gracia a la conejita Playboy, que contó todo su drama en Instagram y en Las Últimas Noticias, donde incluso detalló que sufrió un trato amenazante.

“Chile no avanzará con el respeto a la mujer si tenemos este tipo de personajes en pantalla”, soltó Daniella enfurecida.

La blonda añadió que “ella se reía y burlaba del acoso sufrido por mí. Cuando el acoso a una mujer deje ser motivo de burlas en la TV podríamos avanzar. Peor viniendo de otra mujer”.

Incluso, indicó que “no tengo nada contra la señora, pero aprendamos a respetar el género. Se burló todo el rato del acoso que sufrí”.

No tengo nada contra la señora, pero aprendamos a respetar el genero! Se burló todo el rato del acoso que sufrí y además dijo ; estoy defendiendo a los fiscalizadores! @alvarez_monse fuí motivo de burlas para ella y normalizó el acoso que viví en mi hogar! @lacuarta https://t.co/ZEn7BLOSvM — Daniella Chavez (@daniellachavezc) August 27, 2021

De esta forma, Daniella Chávez mostró toda su furia con Monserrat Álvarez, lapidando el comentario que hizo en pantalla y llamándola a ser más sorora en un caso donde incluso la entidad de salud tuvo que salir a pedirle disculpas públicas.