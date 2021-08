CM Punk volvió a la lucha libre y sus fanáticos explotaron

Más de siete años tuvieron que pasar para que los fanáticos de la lucha libre volvieran a ver a CM Punk en un cuadrilátero.

Aunque está vez no fue en los encordados de WWE, sino que en All Elite Wrestling (AEW), empresa que cada vez capta más fanáticos.

Cult Of Personality, de Living Colour, sonó de nuevo ante miles de asistentes, haciendo el regreso de CM Punk una de las tendencias a nivel mundial en redes sociales.

Breve paso por UFC

“The Best in the World”, tras de romper su vínculo con WWE en 2014, probó suerte en el octágono de UFC donde tuvo dos peleas, ante Mickey Gall en 2016, y ante Mike Jackson en 2018, perdiendo en ambas.

Sin embargo, el resultado ante Jackson fue revertido luego de que este diera positivo por marihuana, por lo que la racha de CM Punk quedó en 0-1.

Reacción en redes sociales

IT'S CLOBBERIN TIMEEEEEEEEEEEEEEEE VIEJA NO ME IMPORTA NADAAAAAAAAAAAAAAAAA #AEWCL — EL TIM (@TeamWWEChile) August 21, 2021

Momentos como el regreso de CM Punk son los que hacen afición. Esto es un éxito enorme por parte de AEW, me dan igual los ratings o la competencia. Nos han dado algo único, inolvidable e irrepetible. El wrestling lo ha vuelto a hacer. Gracias @AEW. pic.twitter.com/RcJw0wZf4b — De las Punkchas (@DeLasLuchas) August 21, 2021

