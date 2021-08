Algunos no lo sabían: TVN emitió capítulo de “Romané” en el que aparece Gonzalo Valenzuela

Durante esta jornada, TVN emitió el capítulo de Romané en el que María Salomé (Francisca Imboden) y Sebastián Domínguez (Ricardo Fernández) huyen a San Pedro de Atacama para vivir su amor prohibido: en este episodio aparece Gonzalo Valenzuela realizando un pequeño papel.

En la teleserie, que se estrenó en el año 2000, el actor realizó un bolo -participación ocasional- en el que interpretó al dueño que atiende a la mujer gitana y su “pololo chileno”, luego que ingresaran a su restaurante para comer.

Por supuesto, no faltaron los comentarios de los seguidores de la teleserie en las redes sociales. Algunos se vieron sorprendidos por la presencia de Gonzalo Valenzuela en Romané, mientras que otros se preguntaron por qué el actor era trending topic en Twitter.

También hubo algunas burlas hacia su figura, debido al tipo de rol que suele realizar en las teleseries y su forma de actuar.

Me perdí la aparición de Gonzalo Valenzuela en #RomaneEnTVN, pero el meme del Drago si q no me lo pierdo 🤭

— Barbijoux (@Barbijoux) August 19, 2021