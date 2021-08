“En el backstage, siendo mamá”: Gal Gadot compartió fotos sacándose leche materna durante su trabajo

Fue a inicios de julio cuando la actriz Gal Gadot se convirtió en madre de su tercera hija, Daniella: a un mes y medio aproximado de ese acontecimiento, la actriz de 36 años compartió dos imágenes en camarines en las que aparece sacándose leche materna para su bebé.

“Sólo yo, en el backstage, siendo mamá”, escribió la actriz y modelo en una publicación en su cuenta de Twitter junto a dos fotos.

Just me, backstage, being a mom 😎 pic.twitter.com/PIQuO3QYxS

— Gal Gadot (@GalGadot) August 17, 2021